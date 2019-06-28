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城市大學許哲榮投入選秀　曹竣崵評「右打的陳晨威」

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▲台北城市大學，許哲榮。（圖／記者張克銘攝）

▲大一19歲的許哲榮為台北城市大學首位參加選秀的球員。（圖／記者張克銘攝）

記者顏如玉／台北報導

今年測試會結束後，來自台北城市大學「曹大帥」曹竣崵麾下的外野手許哲榮受到青睞，成為隊史首位被推薦赴選秀的球員，不過談及子弟兵，曹竣崵坦言目前大一的他還沒準備好，「但他仍有自己的特色，最大優點就是年輕和腳程，可以說是『右打的陳晨威』。」

畢業於秀峰高中，許哲榮剛剛成為城市大學新鮮人就參加測試會，並獲得教練團和球探青睞推薦去選秀，曹竣崵表示相當感謝，但也分析自家球員還沒有具備打職棒的條件，「這位選手身材條件沒那麼好，個子不高，在高中也沒有那麼出色，很多打球的觀念還需要進步，我是他的教練我非常清楚，他打職棒的話，心態和經驗還有欠缺。」

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▲▼107學年度UBL大專棒球聯賽賽前記者會,曹竣崵。（圖／記者季相儒攝）

▲曹竣崵認為許哲榮投入職棒還有待加強。（圖／記者季相儒攝）

不過，曹竣崵也力讚許哲榮最大優點就是年輕又有腳程，據許哲榮表示，「跟陳晨威比起來我比較快！」，曹竣崵更封他為「右打的陳晨威」，「所以訓練的時候我會告訴他，要用自己的腳程發揮最有效的攻擊，所以打擊盡量要打強勁的平飛或滾地球，再利用腳程去破壞，這也是他目前很需要學習的地方。」

對於教練的說法，許哲榮自己也承認，首次測試就能去選秀讓他意外又緊張，「我知道我目前最不足應該是打擊方面，有些技巧跟心態還不成熟，沒有想太多，到時候若有球隊選我，我會很高興進去，但第幾輪也沒抱太大期望。」

▲▼Lamigo桃猿,陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

▲新秀陳晨威上半季表現亮眼。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 城市大學中職選秀曹竣崵許哲榮陳晨威
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