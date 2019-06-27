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中職／江國豪選秀狀元熱門 　葉君璋：健康又沒有缺點

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▲▼味全龍遞交加盟中職企劃書後記者會,葉君璋總教練。（圖／記者季相儒攝）

▲味全龍葉君璋總教練。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒新人選秀在7月1日舉行，味全龍有第一輪第一指名狀元韱，總教練葉君璋、教練黃煚隆與張泰山3人評析今年選秀熱門人選，葉君璋認為，江國豪是一位很健康、沒有什麼缺點投手。

味全龍今天進行「選秀研討會」網路直播，由葉君璋、黃煚隆與張泰山3人，針對今年選秀狀元的人選江國豪、林安可、劉基鴻進行分析。

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台體大投手江國豪被認為是狀元最大熱，葉君璋差一點脫口而出就是他，葉君璋認為，江國豪是一位很健康的投手，之前就有關注到他，可以吃局數這一點在職棒很重要，加上健康，長期以來的表現非常穩定，這些在職棒都很重要。

針對投打二刀流的林安可，黃煚隆說：「如果是我個人的話，可能會選他，我很欣賞大谷翔平，而且林安可是高顏質，球隊有一個真的不錯。」

平鎮高中內野手劉基鴻有不錯的游擊守備能力，又有長程火力，也是狀元熱門，張泰山表示，「打擊、守備非常好，狀元我會選他，無法達成300轟，不如訓練出一位可以打300轟的選手。」

葉君璋表示，透過測試會看到不少有潛力的球員，他們很有發展空間，在身體條件及能力都很好，但是目前成績不好但運動能力很好，其中有一位高中球員，他運動能力真的非常好，也有一位投手看起來不起眼，不過滑球有像陽建福水準。

關鍵字： 中華職棒選秀葉君璋江國豪
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