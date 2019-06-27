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美洲盃／阿根廷預賽跌撞梅西遭批　退役鐵衛力挺「應懷感恩的心」

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▲戴米切利斯(Martin Demichelis)。（圖／迷你足球協會提供）

▲戴米切利斯(Martin Demichelis)來台。（圖／迷你足球協會提供）

記者顏如玉／台北報導

阿根廷今年美洲盃預賽打得跌跌撞撞，直到第三戰對卡達才以2比0開胡，戰績1勝1和1敗積分4分以分組第2晉級，仍遭球迷無情罵翻，球王梅西(Lionel Messi)更承受巨大輿論，而近日受邀到台灣的「鐵衛」戴米切利斯(Martin Demichelis)力挺梅西，「真正熱愛足球的人，對於國家有這樣優秀的球員，應該懷著感恩的心。」

阿根廷在美洲盃前2場小組賽都未能取勝，先是以0比2敗給哥倫比亞，隨後又與巴拉圭踢平，僅取得積分1分、淨勝球-2，在B組排名墊底，不停被球迷謾罵，雖然最後一戰以2比0擊敗卡達驚險晉級，但球迷仍不領情，認為自家球員踢得不好，對此戴米切利斯認為，畢竟現在阿根廷經歷換血，這樣的表現是正常的，「但他們的表現越來越好，最後也晉級了，我相信球員會越來越優秀。」

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▲阿根廷鐵衛戴米切利斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷鐵衛戴米切利斯。（圖／達志影像／美聯社）

外號「將軍」的戴米切利斯司職中後衛以防守為重，生涯從阿根廷知名球隊河床出發，在德國最負盛名的拜仁慕尼黑效力8個球季出賽超過100場，各拿下4次聯賽和杯賽冠軍。國家隊方面他曾為阿根廷出賽51場，也參加過2010、2014年世界盃，他坦言自己生涯最印象深刻的一戰，就是2014年冠軍戰，最終不敵德國吞敗，沒能一嚐冠軍滋味，成為生涯最大遺憾。

戴米切利斯27日來到台灣傳授年輕球員豐富大賽經驗，他在記者會中談到自己的前隊友兼好友梅西，認為他是自己生命中遇到最難纏的球員。梅西目前正在美洲盃奮戰，預賽打得稍嫌跌撞遭到不少球迷質疑，對此戴米切利斯表示，「批評是阿根廷的文化，因為阿根廷人不太能接受失敗，會感到痛心。」

不過，戴米切利斯仍力挺自己的好友，「梅西是非常偉大的球員，一個真正熱愛足球的球迷，應該為自己國家有這樣優秀的球員而懷著感恩的心。」

▲▼美洲盃首戰阿根廷0比2輸哥倫比亞,梅西 。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美洲盃梅西戴米切利斯
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