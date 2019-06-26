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美洲盃／巴拉圭奶機妹又出現　胸前改塞哀鳳助威國家隊

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▲巴拉圭乳神莉克梅(Larissa Riquelme)。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭女奶機妹莉克梅胸前改塞iphone助威美洲盃。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張曜麟／綜合報導

美洲盃8強賽對戰組合全數出爐，其中奪冠熱門巴西接下來將要與巴拉圭，而有一個熟悉的身影再次出現在大家面前，那就是有著「奶機妹」稱號的巴拉圭名模莉克梅(Larissa Riquelme)，他過去曾在2010年南非世界盃將手機放在胸前瞬間被人熱搜，時隔9年，他在巴拉瓜與哥倫比亞對戰中又將手機塞入胸前，幫助巴拉圭助威。

▲巴拉圭乳神莉克梅(Larissa Riquelme)。（圖／達志影像／美聯社）

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2010年南非世界盃，莉克梅在巴拉圭與義大利的比賽中，被攝影師捕捉到他火辣的身材，當時他還用乳溝夾著Nokia手機，引發廣大球迷暴動，腦中都有種大膽的想法，莉克梅也因此瞬間爆紅，不過本身就是名模的她，也沒因此「封奶」反而更熱情展現自己姣好身材，西班牙媒體更將莉克梅譽為「世界盃女友」完全是最高人氣的球迷。

▲▼莉克梅,Larissa Riquelme,奶機妹。（圖／路透社）

▲莉克梅9年前在世足爆紅。（圖／路透社）

時隔9年後，莉克梅已經34歲，但她的好身材完全沒變，依然是波掏洶湧，還增添了成熟韻味，現在美洲盃正火燙進行，身為巴拉圭人，她也到了巴西支持巴拉圭，先前小組賽第3倫，巴拉圭對決哥倫比亞，莉克梅也再次出現道大家眼前，而這次她胸前已經不再是Nokia，改成了螢幕更大的iphone，但卻依舊跟當年無違和，仍是絕美的風景畫。

▲巴拉圭奶機妹莉克梅(Larissa Riquelme)。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭奶機妹莉克梅。（圖／達志影像／美聯社）

在莉克梅助威下，巴拉圭順利挺進8強，接下來將遇強敵巴西，儘管實力有一定落差，但莉克梅勢必會到現場繼續支持巴拉圭，雙方將於28日上午8點30分開戰。

關鍵字： 美洲盃奶機妹巴拉圭奶機妹
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