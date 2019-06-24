美洲盃／梅西迎32歲生日意外踢飛苦笑　阿根廷2比0卡達晉8強

▲阿根廷梅西。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

南美強權阿根廷在美洲盃小組賽前2輪僅取得1和1負，跌到B組倒數第一，面臨晉級危機。24日梅西(Lionel Messi)生日的這一天，探戈軍團總算開胡，開賽4分鐘就取得進球，終場以2比0擊退卡達，以積分4分爬上分組第2晉級8強。比較可惜的是，梅西下半場第74分鐘意外踢飛一顆他十拿九穩能打進的球，連他自己都露出尷尬笑容。

儘管阿根廷在今年美洲盃前2場小組賽都未能取勝，先是以0比2敗給哥倫比亞，隨後又與巴拉圭踢平，僅取得積分1分、淨勝球-2，在B組墊底；但前役順利罰進點球的梅西仍深信球隊能打進8強，「幾乎是分組前3都能晉級的狀況之下，若我們最終沒辦法跨過小組賽，這將會非常瘋狂，我相信我們可以做到。」

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阿根廷在24日舉行的小組賽最後一輪賽事中，憑藉開賽4分鐘，對手卡達就在禁區送出「烏龍助攻」，效力義甲國際米蘭的21歲小將馬丁內斯(Lautaro Martínez)停球後果斷射門破網，幫助阿國先馳得點；曼城隊史進球王阿奎羅(Sergio Agüero)也在第82分鐘與迪巴拉(Paulo Dybala)搭配，連過兩人後補上一顆進球，探戈軍團終場以2比0取勝。

▲梅西擁抱進球的麻吉阿奎羅。（圖／CFP）

24日迎來32歲生日的梅西，則在下半場第74分鐘有一次絕佳的進球機會，他在小禁區前接到一記精準的倒三角傳球，原本應該十拿九穩卻意外踢飛到觀眾席，連球王自己都尷尬地笑了。阿根廷陣中另一位在場上苦笑的人，是主帥斯卡洛尼(Lionel Scaloni)，他下半場第66分鐘因為和裁判抗議判決，成了美洲盃103年歷史上，首位領到黃牌的主帥。

不過至少阿根廷拿下這關鍵一勝，取得積分4分爬上B組第2，順利晉級8強；接下來將與A組第2的委內瑞拉交手，避免碰到狀態極佳的地主巴西。值得一提的是，探戈軍團過去5次在美洲盃碰上委內瑞拉從沒輸過，不僅5戰全勝，還合計攻進28球、僅失3球，闖入4強的機會濃厚。

梅西賽後大讚球隊踢了一場好球，「我們需要一場這樣的比賽來提升信心、保持冷靜，我們的球隊每場都在進步。」

▲阿根廷阿奎羅。（圖／CFP）