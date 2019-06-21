運動雲

>

勇士與杜蘭特討論先簽後換　KD能拿5年頂薪再轉隊締雙贏？

ETtoday運動雲

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

因為在總決賽G5不幸撕裂阿基里斯腱，讓杜蘭特(Kevin Durant)今夏的動向變得更加不確定。美國《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)近日在節目上透露，勇士與KD正在討論「先簽後換」的可能性，如此一來不僅KD能拿到5年2.21億美金的頂薪，還能轉戰心儀的球隊，勇士也不至於會白白失去這位2屆年度MVP。

《ESPN》名記者溫德霍斯特披露，勇士正和杜蘭特討論先簽後換，先與他簽訂5年頂薪合約，這將比其他隊伍能開出的4年頂薪足足多了5700萬美金。若KD先以5年2.21億美金與勇士簽約，根據勞資協議，要等到12月15日(美國時間)冷卻期過後才能交易，這段期間KD也能好好養傷。

請繼續往下閱讀...

「這個方案能給遭逢重傷的杜蘭特金錢上的彌補，同時保護球隊的利益，可透過交易KD來得到一些資產。」溫德霍斯特指出，這是KD在受了阿基里斯腱這種毀滅性傷勢後，唯一一種既能符合他想儘可能賺更多錢，又能選擇自己想效力的球隊的方法。

▲暴龍雷納德、勇士杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

但最大的障礙是，杜蘭特恐怕無法完全依自己的心意決定新東家，除非他的合約包含交易否決權。勇士今年挑戰3連霸失利，下季陣容恐會有大變動，兩名主將杜蘭特和湯普森(Klay Thompson)都受重傷倒下，除了KD可能離隊，K湯就算完成續約，也將因為左膝前十字韌帶撕裂錯過上半季，開季可能得由一哥柯瑞(Stephen Curry)和悍將格林(Draymond Green)撐場面。

若KD無意留隊，與其讓他跳脫合約以自由球員身分離隊，勇士完全得不到任何報償，不如先簽後換，透過交易KD補進能提升戰力的好手，締造雙贏局面。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特KD
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鄧紫棋揪男友跳舞甜翻❤　 仔細一聽「BGM歌詞閃爆」

推薦閱讀

八村壘興奮加入巫師等不及要上　林書豪：期待在場上見到你

狀元威廉森落淚感謝媽媽　開心時刻卻遭行銷公司索賠1億美金

榜眼莫蘭特延續柯瑞、麥卡倫勵志故事　「是他造就我」老爸泛淚

加拿大籃球新希望巴瑞特　完成爺爺遺願加盟尼克喊話重返冠軍路

熱門新聞

狀元威廉森落淚感謝媽媽　開心時刻卻遭行銷公司索賠1億美金

中職／改披味全球衣？林瑋恩重心放富邦：順其自然

聲勢一度高過狀元威廉森　利托缺陷百出淪落第25順位

中職／桃猿3轟打垮悍將王牌羅力　洪一中：封王才能放心

NBA歷史最高球員之子　寶兒腿傷首輪身價暴跌到次輪44順位

耶里奇敲「個人最遠」全壘打　28轟領先全大聯盟　

讀者回應

﻿

最新新聞

1金牌光環已過　陳怡瑄衝刺世大運

2桃猿打垮富邦　洪一中：封王才能放心

3守護海洋！李國毅率800人為海開跑

4李茲狂飆11K：我知道這場很重要

5奪MVP後轉當饒舌歌手　李茲：我的興趣

熱門新聞

1狀元威廉森遭索賠1億美金

2轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

3利托缺陷百出淪落第25順位

4桃猿打垮富邦　洪一中：封王才能放心

5寶兒腿傷首輪身價暴跌到44順位

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

林智勝對主審好球帶表示不滿宣洩情緒 | 06_20 兄弟 vs Lamigo 五局上

林立雙響砲、5打點　桃猿10比5兄弟奪5連勝

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_20 兄弟 vs Lamigo 中場

林立單場雙響砲！超大號滿貫全壘打將比分持續擴大 | 06_20 兄弟 vs Lamigo 五局下

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366