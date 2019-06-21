勇士與杜蘭特討論先簽後換　KD能拿5年頂薪再轉隊締雙贏？

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

因為在總決賽G5不幸撕裂阿基里斯腱，讓杜蘭特(Kevin Durant)今夏的動向變得更加不確定。美國《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)近日在節目上透露，勇士與KD正在討論「先簽後換」的可能性，如此一來不僅KD能拿到5年2.21億美金的頂薪，還能轉戰心儀的球隊，勇士也不至於會白白失去這位2屆年度MVP。

《ESPN》名記者溫德霍斯特披露，勇士正和杜蘭特討論先簽後換，先與他簽訂5年頂薪合約，這將比其他隊伍能開出的4年頂薪足足多了5700萬美金。若KD先以5年2.21億美金與勇士簽約，根據勞資協議，要等到12月15日(美國時間)冷卻期過後才能交易，這段期間KD也能好好養傷。

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「這個方案能給遭逢重傷的杜蘭特金錢上的彌補，同時保護球隊的利益，可透過交易KD來得到一些資產。」溫德霍斯特指出，這是KD在受了阿基里斯腱這種毀滅性傷勢後，唯一一種既能符合他想儘可能賺更多錢，又能選擇自己想效力的球隊的方法。

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

但最大的障礙是，杜蘭特恐怕無法完全依自己的心意決定新東家，除非他的合約包含交易否決權。勇士今年挑戰3連霸失利，下季陣容恐會有大變動，兩名主將杜蘭特和湯普森(Klay Thompson)都受重傷倒下，除了KD可能離隊，K湯就算完成續約，也將因為左膝前十字韌帶撕裂錯過上半季，開季可能得由一哥柯瑞(Stephen Curry)和悍將格林(Draymond Green)撐場面。

若KD無意留隊，與其讓他跳脫合約以自由球員身分離隊，勇士完全得不到任何報償，不如先簽後換，透過交易KD補進能提升戰力的好手，締造雙贏局面。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）