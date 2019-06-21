榜眼莫蘭特延續柯瑞、麥卡倫勵志故事　「是他造就我」老爸泛淚

▲灰熊選秀榜眼莫蘭特(Ja Morant)。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

高中時並未受到關注的莫瑞州大後衛莫蘭特(Ja Morant)，憑藉大二賽季場均24.5分、10助攻的優異表現，一路竄升為今年NBA選秀前3順位大熱門；最終他擠掉了杜克三王之一的巴瑞特(R.J. Barrett)，被灰熊以榜眼籤選中，有望延續柯瑞(Stephen Curry)、麥卡倫(C.J. McCollum)小學校出身卻成為主力球星的勵志故事。

高中時默默無名的莫蘭特，據傳當初是莫瑞州大的助教凱恩(James Kane)在路上看到他和別人打3對3而意外挖掘；儘管莫瑞州大也非名門，但莫蘭特連2年都率隊打入NCAA錦標賽，還在今年「三月瘋」第一戰就締造單場17分、16助攻和11籃板，成為隊史首位完成大三元的球員。

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莫蘭特大二賽季繳出場均24.5分、10助攻和5.7籃板的亮眼表現，被認為是本屆選秀會最強的控衛。6呎3吋的他速度飛快，傳球視野廣闊，切入能力也很出色，彈跳能力甚至更勝與他相似的2017年第5順位福克斯(De'Aaron Fox)；有望再次寫下如柯瑞、拓荒者雙槍里拉德(Damien Lillard)、麥卡倫出身小學校，最終卻成為球隊主力球星的勵志故事。

搶在選秀前送走當家資深控衛康利(Mike Conley)的灰熊，最終沒有意外的以榜眼籤選中莫蘭特。能夠成為今年的選秀榜眼，對莫蘭特還有他曾經也是籃球員的爸爸(Tee Morant)都有著深遠的意義，他受訪時哽咽地說，「我們彼此都知道我經歷了什麼，我現在太激動了，我想感謝他為我付出的一切，他造就了今天的我。」

為了幫助寶貝兒子完成踏上籃球最高殿堂的夢想，莫蘭特的爸爸常嚴厲批評他，但這一天老莫蘭特是一位驕傲的父親，他不斷拍著兒子的肩膀，眼眶泛淚自豪地說，「孩子，你表現得很出色！」

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