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若黃蜂錢給不夠！華克可能考慮湖人　柯佛想與詹皇重聚拚冠？

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▲▼沃克。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂一哥華克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今年進入了年度第3隊的夏洛特一哥華克(Kemba Walker)，將能和黃蜂簽訂一紙5年2.21億美金的超級頂薪合約，雖然他表明願為了幫助球隊補強降薪續約；但《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，若是黃蜂沒開出接近頂薪的價碼，華克可能會將目光轉往湖人或獨行俠。

湖人獲得前鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的助拳，瞬間竄升為奪冠熱門，不過曾幫助紫金大軍完成3連霸的傳奇歐尼爾(Shaquille O’Neal)認為，洛城得更積極招攬第3名大咖球星，他直言，「如果我是湖人老闆，我不會管薪資空間。如果是華克或雷納德(Kawhi Leonard)，我一定會試著去追求他，我要確保我們能贏球，就像金州老闆做的那樣。」

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▲爵士送走柯佛、克勞德等3人，換回資深灰熊控衛康利。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士送走柯佛等3人，換回資深灰熊控衛康利。（圖／達志影像／美聯社）

針對華克今夏的動向，《The Athletic》名記者查拉尼亞透露，若是黃蜂不願開給這位明星控衛接近頂薪的合約，他可能會將目光轉到湖人或獨行俠身上。先前《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)曾報導，華克是湖人今夏的頭號目標之一。

另外洛城一哥詹姆斯(LeBron James)的前隊友射手柯佛(Kyle Korver)，被爵士送到了面臨重建的灰熊，傳出已經38歲的他已萌生退意；外界推估他可能會想在高掛球鞋前力拚生涯首冠，而到湖人與「詹皇」重聚似乎會是個好選擇。

《ClutchPoints》列出3個紫金大軍應該找柯佛入隊的原因，包括他過去和詹姆斯搭配時展現出高效率，和「詹皇」當隊友的1.5季，他的三分命中率都在4成3以上；同時他歷經了2017、2018年的總冠軍賽，還是位擁有16年資歷的老將，絕對能替湖人帶來寶貴經驗；最後就算有了超強的前場2人組，洛城仍舊需要能在外線開火的射手，來幫助球隊拉開空間。

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

關鍵字： NBA湖人華克柯佛黃蜂爵士灰熊
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