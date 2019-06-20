NBA某主帥指KD最好留勇士養傷　沃神曝他只會考慮3隊

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

原本想在今夏簽大約的杜蘭特(Kevin Durant)，卻因為帶傷在總決賽G5復出撕裂了阿基里斯腱，讓他的生涯蒙上陰影。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，KD今夏只會考慮3支球隊勇士、尼克和籃網；不過有一位匿名的NBA主帥認為留在灣區養傷對KD來說會是最佳選擇。

過去2年連續獲頒總決賽MVP的杜蘭特，原本是今夏自由市場上最炙手可熱的超級巨星，但他在總冠軍賽G5遭逢阿基里斯腱撕裂重傷，下季確定報銷；何時能回歸賽場，以及復出後能否恢復巔峰身手全都成了未知數。

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▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

雖然仍有球隊願意開出頂薪追求杜蘭特，但《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)撰文表示，有一位匿名的NBA主帥建議KD繼續留在勇士養傷，會比到尼克或籃網等鎂光燈聚集的隊伍來得理想，在紐約他恐怕得在傷勢還沒痊癒之下就承受高度期待。但史坦也強調，KD對於自己的動向有很強烈的個人想法，至今沒人能確定他會如何做決定。

「沃神」則爆料，杜蘭特考慮的隊伍只有3支，包括原東家勇士、尼克和籃網，他還透露，這3隊都願意為受重傷的KD奉上頂薪合約。近來不斷有傳聞指出，籃網想一網打盡綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)和KD；值得一提的是，幫KD進行修復阿基里斯腱手術的醫生歐麥利(Martin O’Malley)正是籃網隊醫。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）