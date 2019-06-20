美洲盃／梅西點球難助阿根廷開胡　球王心累「若就此出局太瘋狂」

▲阿根廷球王梅西 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

阿根廷在美洲盃首戰以0比2敗給哥倫比亞，亟欲在小組賽第2戰扳回一勝，卻在面對巴拉圭時僅靠梅西(Lionel Messi)的12碼罰球破網，以1比1做結，跌到B組最後一名，出現晉級危機。對於球隊陷入不利處境，梅西坦言，若是他們在小組賽就被淘汰，那會是非常「瘋狂」的事。

阿根廷過去24度在美洲盃與巴拉圭交手，佔有19勝5平的絕對優勢，但雙方20日在小組賽第2戰碰頭，探戈軍團完全討不到任何便宜，甚至在上半場第37分鐘就先被進球；下半場第57分鐘才由梅西主罰12碼將比數扳平。阿根廷整場僅7次射門、2次射正，還不如對手的10次射門、3次射正，最終雙方就以1比1握手言和。

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▲美洲盃B組前2輪小組賽打完的積分狀況 。（圖／翻攝自推特／Copa América）

連續2戰，阿根廷的中場完全「隱形」，梅西只能不斷回撤拿球，扮演進攻中場的角色；雖然他仍憑藉個人能力單場有5次成功過人，但在缺乏隊友援助之下，速度和爆發力大幅下滑，一旦遭到包夾，掉球機率就飆高，這一戰他共掉了24球，居兩隊之冠，這兩場他也沒有任何關鍵傳球。

阿根廷前2場小組賽打完，僅取得1分積分，淨勝球-2，掉到B組倒數第一。同組的哥倫比亞2戰皆取勝，已經提前晉級；巴拉圭則是連2場逼平對手，以2分積分居次；卡達和阿根廷同樣都是積分1分，但以1顆淨勝球力壓探戈軍團。

今年美洲盃共分3個小組，除了分組前2名能晉級8強，還有兩個名額是由3組當中戰績較好的分組第3名取得；因此阿根廷最後一場小組賽除了得全力搶勝提升積分，還要儘可能「大勝」，以確保至少能以成績較好的第3名之姿晉級。

對於前2戰都沒能取勝，梅西坦言全隊都感到有些挫敗，「幾乎是分組前3都能晉級的狀況之下，若我們最終沒辦法跨過小組賽，這將會非常瘋狂，我相信我們可以做到。」