八村壘興奮加入巫師等不及要上　林書豪：期待在場上見到你

▲巫師新秀八村壘。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本混血前鋒八村壘因為受到《灌籃高手》啟蒙走上籃球路，猶如「真人版櫻木花道」，在2016年拿到岡薩加大學獎學金赴美追夢。沉潛了2年後，終於在大三賽季成為先發主將，繳出場均19.7分、6.5籃板，最後在選秀會以第9順位被巫師相中；同樣擁有亞裔身分的林書豪也在推特上祝賀，等不及要在場上見到對方。

wow congrats to @rui_8mura on being the first ever Japanese born player to be drafted! Look forward to seeing you on the court! 請繼續往下閱讀... 2019年6月21日

自八村壘赴美挑戰NCAA開始，就被期待能登上NBA殿堂，不過他在岡薩加大學第一季僅出賽28場，平均上場時間只有4.6分鐘；直到大二才進入固定輪替名單，並在大三破繭而出，成為球隊先發主力，場均上陣30.2分鐘，能攻得19.7分、6.5籃板，獲頒象徵NCAA最強小前鋒的J博士獎，並入選全美最佳陣容、WCC聯盟年度最佳球員。

八村壘最終以第9順位被巫師相中，成了首位在NBA選秀會上被選中的日籍球員，他已經迫不及待要展開NBA旅程，在個人推特寫道，「很高興加入巫師這個大家庭，等不及要穿上球衣到場上奮戰了。來看看我第一張NBA球員卡。」

上周剛隨暴龍奪得總冠軍，成為首位拿下冠軍戒的亞裔美籍球員的林書豪，也隨即在個人推特送上祝福，「哇！恭喜八村壘成為首位被選中的日籍球員！期待在場上見到你！」

去年出身華盛頓大學的日籍前鋒渡邊雄太在NBA選秀會落選，不過仍獲灰熊青睞得到為期2年的雙向合約，上季在NBA出賽15場。如今八村壘更在首輪第9順位就獲選，未來甚至有機會站穩先發輪值，繼續書寫真人版《灌籃高手》的籃球故事。