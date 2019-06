八村壘興奮加入巫師等不及要上　林書豪：期待在場上見到你

▲巫師新秀八村壘。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

日本混血前鋒八村壘因為受到《灌籃高手》啟蒙走上籃球路,猶如「真人版櫻木花道」,在2016年拿到岡薩加大學獎學金赴美追夢。沉潛了2年後,終於在大三賽季成為先發主將,繳出場均19.7分、6.5籃板,最後在選秀會以第9順位被巫師相中;同樣擁有亞裔身分的林書豪也在推特上祝賀,等不及要在場上見到對方。

wow congrats to @rui_8mura on being the first ever Japanese born player to be drafted! Look forward to seeing you on the court!