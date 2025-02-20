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佐佐木朗希備戰東京開幕戰G2！史奈爾短暫交流給予鼓勵

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇佐佐木朗希 19日完成春訓首場 Live BP（實戰打擊練習），在模擬兩局的投球中，總計 27球，被敲1支安打，送出2次三振，未失分。賽後，他談到這次調整的重點，強調自己主要是在確認投球動作，並希望測試在不刻意發力的情況下，球威與控球的變化，「我一直在檢視自己的投球動作，這次也是一邊確認動作，一邊觀察自己自然投球時的結果與感受。」

對於首次使用大聯盟官方比賽用球，佐佐木坦言仍在適應階段，「這是第一次使用，今天的感覺會再透過影片、數據回顧，思考該如何調整。」

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在與隊友羅薩里奧（Ronny Rosário） 的對決中，佐佐木連投指叉球並取得好結果，他認為這是個好跡象，「雖然還沒能投出最理想的球路，但和第一輪對決相比，第二次投叉指球的手感更好。希望透過不斷累積經驗，讓自己在正式比賽中發揮出更好的表現。」

被問及對大聯盟打者的印象時，佐佐木表示自己目前更專注於自身的表現，而不是特別去分析對手，「今天對戰的都是隊友，所以沒有太多特別的印象。不過，當正式面對其他球隊時，應該會有更多不同的感受。」

在對決艾德曼（Tommy Edman） 時，佐佐木的一顆高角度直球被對方擊成安打，對此他說，「沒特別想法，畢竟那球落點還是在好球帶內。」

首次經歷大聯盟投球計時器，佐佐木坦言還在適應，「Live BP 和正式比賽還是不太一樣，剛開始會有點急，還在學習如何掌控時間，但這就是需要靠經驗來適應。」

由於大聯盟春訓時間較短、比賽場次也較少，當被問到是否不習慣時，佐佐木笑說，「千葉羅德的春訓也挺短的啦（笑）。」

接下來，佐佐木將繼續調整狀態，按照計畫在下周迎來實戰登板，為東京巨蛋開幕戰對小熊的第二戰做準備。
實戰投球後，佐佐木與隊友史奈爾（Blake Snell） 有些交流，他笑說，「嗯……他有跟我說些話啦，大概就是叫我要有自信，這類的鼓勵話語。」

談到適應美國文化，佐佐木坦言自己目前並沒有太多體驗，「其實我沒怎麼出門，就待在球場和家，不過天氣比剛來的時候暖和了，現在住起來舒服多了。」

近日隊內舉辦「雞翅大賽（Chicken Wing Contest）」，當被問及感想時，佐佐木笑著說，「就……大家看到的那樣吧（笑）。」

至於球衣背號標示為 「R.SASAKI」，對於這個選擇，他簡單回應，「我只是覺得這樣比較好。」並進一步表示，這與他過去在 羅德時期使用相同名稱有關，「當時穿這樣的球衣，自己覺得挺順眼的，所以就繼續用了。」

關鍵字： 棒球道奇春訓大聯盟佐佐木

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