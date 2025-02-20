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南非隊戰力剖析！幾乎全隊業餘　前悍將迪倫對決中華隊？

▲▼經典賽資格賽南非隊。（圖／截自南非隊IG）

▲經典賽資格賽南非隊。（圖／截自南非隊IG）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽即將開打，中華隊的22日第二戰對手為南非隊。由於徵召情況不如預期，南非隊陣中多為業餘的年輕小將，以累積國際賽經驗為主要目標。因此，球隊更仰賴少數曾在各大職業聯盟效力的老將，來帶領後輩征戰。

南非隊陣中，台灣球迷較為熟悉的球員是迪倫（Dylan Unsworth）。他曾於2021年7月加盟富邦悍將，在一軍僅出賽3場比賽，隔年重返墨西哥聯盟，並陸續在中南美洲各大聯盟發展。去年，他參加委內瑞拉夏季聯賽（LMBP）Lideres de Miranda，成為聯賽史上首位南非籍球員，並奪下防禦率王與最佳投手獎項。

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根據WBC官方分析，迪倫是陣中僅有的兩位老將之一，將與另一位資深投手伊拉斯穆斯（Justin Erasmus）共同帶領投手群。伊拉斯穆斯曾在2022年資格賽中投4局僅失1分，表現穩定。他曾在紅襪隊體系發展，之後轉戰澳職，生涯最後一個賽季是2022-23年效力於澳職坎培拉騎兵隊，該季僅出賽4場，防禦率9.35。

在年輕選手中，最受關注的是年僅19歲的諾文伯（Josh November），他也是南非隊陣中最年輕的球員。他曾在去年9月舉辦的U23世界盃中表現出色，20個打數敲出6支安打，並選到7次保送，以0.481的上壘率領先全隊。其中，在對戰中華隊時，他吞下一次三振，但也擊出一支安打。

在對台鋼雄鷹的練習賽中擔任開路先鋒的恩戈佩（Victor Ngoepe），曾效力於海盜隊體系，自2016年參加U23世界盃以來便是南非國家隊的常客。他的哥哥是前藍鳥隊球員、第一位登上大聯盟的南非籍選手吉夫・恩戈佩（Gift Ngoepe）。在2023年經典賽資格賽中，兄弟倆曾並肩作戰，但本屆哥哥缺陣。

南非隊在A組四支資格賽隊伍中，世界棒球排名最低。過去，他們曾在2006年與2009年參加資格賽，但皆未嘗勝績，直到2013年才首度擊敗法國，但仍未能晉級正賽。而在2017年與2023年，他們同樣止步於資格賽階段。

關鍵字： 南非隊經典賽棒球資格賽選手WBC資格賽

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