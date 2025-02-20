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佐佐木朗希春訓首度Live BP！ 大谷、山本場邊觀戰

▲佐在木朗希首次Live BP 。（圖／／達志影像／美聯社）

▲佐在木朗希首次Live BP 。（圖／／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊佐佐木朗希19日在春訓基地進行了首次 Live BP（實戰打擊練習），模擬兩局內容，總計投了 27球，被敲1支安打，送出2次三振，未失分。

訓練結束後，他接受日美媒體訪問，露出鬆了一口氣的表情說，「因為是第一次，所以一邊確認感覺一邊投球。不過，整體狀態比之前在牛棚投球時還要來得更好。」

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這場練習賽中，佐佐木對決艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）、羅薩里奧（Ronny Rosário） 等打者，最快球速測得 95英里（約152.8公里），並混合運用了落差明顯的指叉球與滑球。

後方觀眾席上，包括大谷翔平、山本由伸在內的道奇主力球員與教練團幾乎全員到齊觀戰，這也讓佐佐木笑說，「比想像中來看的人還多了一些，有點驚訝。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts） 透露，佐佐木預計 下周迎來正式比賽，接下來會維持每周一場先發，為 東京巨蛋開幕戰系列賽對小熊的第二戰 做準備。對此，佐佐木表示，「今天的投球內容會透過影像和數據回顧，思考可以改進的地方，接下來就是一步步調整。」

關鍵字： 棒球道奇隊佐佐木朗希春訓實戰

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