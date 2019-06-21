狀元威廉森落淚感謝媽媽　開心時刻卻遭行銷公司索賠1億美金

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然杜克怪物威廉森(Zion Williamson)成為2019年選秀狀元是各界預料中的事，但當自己的名字被念到那一刻，他依舊難掩激動，這是他5歲開始就一直期盼的時刻，他落淚感謝媽媽桑普森(Sharonda Sampson)犧牲一切只為幫助他完成夢想，「如果沒有我媽媽，我無法走到這一步。她為我付出了所有，我只想感謝她。」

"I wouldn't be here without my mom. She did everything for me."



What a moment for Zion Williamson, who shed tears after being drafted No. 1 overall. #NBADraft pic.twitter.com/WBVSRPr04K 請繼續往下閱讀... 2019年6月20日

被評為是繼2003年的天選之子詹姆斯(LeBron James)後，最具未來性新秀的威廉森，在所有紐奧良球迷引頸期盼之下，如願成為2019年的狀元郎。聽到自己的名字的那一刻，他低下頭情緒激動，起身與一手培育自己，也曾是他的教練的媽媽深深擁抱。

就算這是所有人預料中的事，但夢想成真的那一刻，威廉森仍激動不已，「我不知道該怎麼說，我沒想過自已可以站在這個位置。我媽媽為我犧牲了一切，如果沒有我媽媽，我無法走到這一步。她為我付出了所有，我只想感謝她。」

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／CFP）

威廉森說，媽媽為了自己放棄了夢想，總是將他擺在第一位；一旁的媽媽桑普森聽了頻頻拭淚，母子都淚灑選秀會。看到兒子為了這一刻持續努力，終於盼到這一天，桑普森喜極而泣，他也以威廉森的例子鼓勵那些相信過程，為了夢想努力的人們要堅持下去。

不過在選秀會開始前，有個關於威廉森的「不幸」消息，他被行銷公司Prime Sports以違約為由索賠1億美金。這起事件源於威廉森宣布投入NBA選秀後，很快就和Prime Sports簽了一紙5年合約，卻不到一個月就「走人」換與CAA Sports簽經紀約。

威廉森先前也已聘請律師，對Prime Sports提告，理由是該公司提供的合約不符北卡學生運動員經紀法案(Uniform Athlete Agents Act，UAAA)；Prime Sports並非NBA核可的行銷公司，也不是在北卡註冊的經紀公司，且合約當中並未註明清楚一旦簽下合約就無法回歸學生運動員身分。

▲威廉森。（圖／達志影像／美聯社）