狀元威廉森落淚感謝媽媽　開心時刻卻遭行銷公司索賠1億美金

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

雖然杜克怪物威廉森(Zion Williamson)成為2019年選秀狀元是各界預料中的事,但當自己的名字被念到那一刻,他依舊難掩激動,這是他5歲開始就一直期盼的時刻,他落淚感謝媽媽桑普森(Sharonda Sampson)犧牲一切只為幫助他完成夢想,「如果沒有我媽媽,我無法走到這一步。她為我付出了所有,我只想感謝她。」

"I wouldn't be here without my mom. She did everything for me."



What a moment for Zion Williamson, who shed tears after being drafted No. 1 overall. #NBADraft pic.twitter.com/WBVSRPr04K