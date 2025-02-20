賈吉表態有意征戰2026經典賽！要幫美國隊重返王座

▲賈吉表態想打WBC。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洋基隊外野手賈吉（Aaron Judge）表態有意參加2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）。他在接受該電視台採訪時表示，「（如果能參加WBC）我想會非常有趣。」

不過他也表示，「（能否參加）要視情況而定。讓我們看看到時候我的職業生涯發展到什麼階段。如果他們（美國隊）那時還需要我的話。」

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美國隊雖然在第四屆WBC首次奪冠，但在2023年第五屆賽事決賽中不敵日本隊，未能衛冕。當時的陣容包括天使隊外野手楚奧特（Mike Trout）、道奇隊內野手貝茲（Mookie Betts）等多位MVP得主和各項紀錄保持者。然而，在2022年締造美聯新紀錄62支全壘打的賈吉並未入選國家隊。

賈吉當時在接受FOX體育台採訪時解釋缺席原因，「能代表國家出賽當然是莫大的榮耀，但我最大的目標是（帶領洋基）奪冠」、「特別是在簽下9年合約（總值3.6億美元）之後，紐約是我的首要考量。如果四年後有機會入選國家隊那很好，但現在我要專注在這裡（洋基隊）的比賽。」

2026年賈吉將年滿34歲。他帶著使命感表示，「如果能代表國家出賽，那將是一件很酷的事。上一次雖然打進決賽，但沒能奪冠。我們必須贏得勝利。」誓言要幫助美國隊重返王座。