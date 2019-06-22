公牛新秀懷特目睹超人父親癌逝　「若他也能來選秀會我願付出一切」

▲公牛新秀懷特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

北卡後衛懷特(Coby White)是今年的選秀黑馬之一，從開季前未受太多關注，一路擠進樂透區，最終被欠缺控衛的公牛以首輪第7順位相中。遺憾的是，他心中的英雄、摯愛的父親卻無法到場共享喜悅；他在《球員論壇》寫下對癌逝父親的深深思念，「如果他可以和我一起參加選秀會，就算只有一秒也好，我願意付出一切。」

懷特的父親是第一個把籃球放到他手中的人，當他可以拿起籃球時，爸爸就在門口架起簡易的籃框，「他總是告訴我，他以前曾經狂砍過40分，或是在別人頭上灌籃。還有一次他上演打板自拋自扣，連裁判都不敢置信，看到哨子都從嘴巴掉到球場上。」

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8歲的懷特聽到這些故事雖然不清楚是真是假，但在他眼中爸爸就是個超人。喜歡講故事、說笑話的爸爸，也很喜歡和懷特的朋友玩在一起，甚至會主動打給他的朋友。雖然有點尷尬，但他並沒有因此對老爸生氣，「我想這意味著他不斷想讓我知道，他很愛我。他每天都說很多次愛我，還會親我的臉頰，不是只有在我的生日或新年才這麼做。」

在懷特高二時，他的爸爸開始會把他拉到一旁說，「Coby，我可能將不久於人世...」或一起看電視時就冒出一句，「我需要你照顧好媽媽，希望我有機會看到你到大學籃球，但若我無法這麼做，我知道你一樣會表現得很好。」

父親這些讓懷特困惑的舉動，在他選擇要為哪所大學打球上產生了很大的影響。雖然他不明白爸爸為何老是說那些晦氣的話，但總覺得有事要發生了，因此他希望就讀的大學能盡可能離家近一點。最終他選擇為北卡教頭威廉斯(Roy Williams)打球，他的爸爸也和主帥很合拍。

懷特在高二那年就確定要加盟北卡，讓爸爸相當開心。但好景不常，爸爸被確診為罹患肝癌，癌細胞迅速擴散，即使切除了腫瘤，仍持續惡化。短短2個月，懷特目睹原本健康風趣的爸爸，一天比一天更虛弱；最讓他難過的是，爸爸最後甚至已經無法認得他。

「他曾是我的英雄，我的超人，是無論發生什麼事，都能讓我依靠的人；但他已經不認得我了。」在懷特正準備搭飛機前往洛杉磯參加Nike Skills Academy訓練營時，他接到爸爸的死訊。當他趕回家時，父親的遺體正要被抬走，他進到爸爸曾躺過的房間，無法控制地崩潰痛哭，「我媽媽後來跟我說，因為我哭得太用力了，地上甚至出現了水坑。」

悲痛的懷特在告別父親前，彎下腰親吻了爸爸的額頭，並低聲地說，「爸爸，我愛你，真的很愛你。我知道你會永遠在我身邊，不管發生什麼事。」17歲就失去父親，懷特一度很怨恨上帝，對一直以來的信仰產生懷疑；就算上季他在北卡度過人生中最精彩的一年，2連勝頭號種子杜克，對邁阿密砍下33分率隊在延長賽取勝，他都因為無法與父親分享喜悅而未真正感到快樂。

去年，懷特在手上刺了「FMF — For My Father (為了父親)」，並以羅馬數字寫下父親的忌日，他希望在進入NBA後，每場比賽開打前和賽後都能緬懷自己的父親。最終他如願成為今年的第7順位新秀，唯一的遺憾是無法在選秀會上與爸爸一起開心慶祝。

「如果他可以和我一起參加選秀會，就算只有一秒也好，我願意付出一切。只希望爸爸再親吻一次我的臉頰。」