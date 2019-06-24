柯瑞可能出征東京奧運　誓捍衛勇士王朝：我不會讓它終結

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士今年挑戰3連霸失利，主將杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)接連在總決賽受重傷倒下，5巨頭很有可能解體；不過灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)並沒有洩氣，他自信屬於勇士王朝的故事將繼續下去，他們會追求更多座冠軍金盃，「很多人都說這是勇士王朝的終結，但我不會讓它發生。」

最近在日本展開活動的柯瑞，對明年東京奧運充滿期待；雖然他並沒有承諾一定會代表美國男籃出賽，但似乎頗有意願，「我知道屆時這裡一定會充滿不可思議的活力。我沒有打過奧運，但參加過兩次世界盃，我有代表自己的國家出賽的經驗。不過每個打過奧運的人都和我說，這種經驗是無可比擬的。」

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柯瑞原本3年前就要代表美國隊出征里約奧運，但他最終因為踝傷和膝傷纏身而退出。過去3屆，美國男籃都拿下奧運金牌，明年他們可能組成由NBA兩大看板球星詹姆斯(LeBron James)、柯瑞領軍的超級夢幻隊參加東京奧運，依舊是男籃項目最大的奪金熱門隊伍。

除了對東京奧運充滿期待，剛遭逢挑戰3連霸失利的柯瑞，也誓言要捍衛勇士王朝，「我們的故事將繼續下去。很多人都說這是勇士王朝的終結，但我不會讓它發生。一切捲土重來，並在明年以及未來追求更多座總冠軍將會非常有趣。」

除了阿基里斯腱斷裂的杜蘭特可能離隊，柯瑞的最佳拍檔湯普森也因為左膝前十字韌帶撕裂恐得休養到明年2月，這意味著勇士下季開季得由「咖哩」和防守悍將格林(Draymond Green)撐場；而西區其他隊伍陸續進行補強，如湖人就組成了「詹皇」搭戴維斯(Anthony Davis)的超強前場，瞬間成了奪冠熱門之一，西區版圖新賽季可能會有大變動。