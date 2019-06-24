運動雲

>

柯瑞可能出征東京奧運　誓捍衛勇士王朝：我不會讓它終結

ETtoday運動雲

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士今年挑戰3連霸失利，主將杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)接連在總決賽受重傷倒下，5巨頭很有可能解體；不過灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)並沒有洩氣，他自信屬於勇士王朝的故事將繼續下去，他們會追求更多座冠軍金盃，「很多人都說這是勇士王朝的終結，但我不會讓它發生。」

最近在日本展開活動的柯瑞，對明年東京奧運充滿期待；雖然他並沒有承諾一定會代表美國男籃出賽，但似乎頗有意願，「我知道屆時這裡一定會充滿不可思議的活力。我沒有打過奧運，但參加過兩次世界盃，我有代表自己的國家出賽的經驗。不過每個打過奧運的人都和我說，這種經驗是無可比擬的。」

請繼續往下閱讀...

柯瑞原本3年前就要代表美國隊出征里約奧運，但他最終因為踝傷和膝傷纏身而退出。過去3屆，美國男籃都拿下奧運金牌，明年他們可能組成由NBA兩大看板球星詹姆斯(LeBron James)、柯瑞領軍的超級夢幻隊參加東京奧運，依舊是男籃項目最大的奪金熱門隊伍。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

除了對東京奧運充滿期待，剛遭逢挑戰3連霸失利的柯瑞，也誓言要捍衛勇士王朝，「我們的故事將繼續下去。很多人都說這是勇士王朝的終結，但我不會讓它發生。一切捲土重來，並在明年以及未來追求更多座總冠軍將會非常有趣。」

除了阿基里斯腱斷裂的杜蘭特可能離隊，柯瑞的最佳拍檔湯普森也因為左膝前十字韌帶撕裂恐得休養到明年2月，這意味著勇士下季開季得由「咖哩」和防守悍將格林(Draymond Green)撐場；而西區其他隊伍陸續進行補強，如湖人就組成了「詹皇」搭戴維斯(Anthony Davis)的超強前場，瞬間成了奪冠熱門之一，西區版圖新賽季可能會有大變動。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩Stephen Curry
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷納德跳出合約認真考慮續約暴龍　首選是簽2年7千萬美金？

公牛新秀懷特目睹超人父親癌逝　「若他也能來選秀會我願付出一切」

勇士與杜蘭特討論先簽後換　KD能拿5年頂薪再轉隊締雙贏？

八村壘興奮加入巫師等不及要上　林書豪：期待在場上見到你

熱門新聞

中職／選秀人數破紀錄　旅外回歸僅1人？

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

中職／火球男錯過旅美　劉劭威首度叩關選秀

伯明罕女網／謝淑薇奪本季第3冠！　決勝搶十力克德荷聯軍

中職／味全龍選秀狀元　葉君璋點名6人有機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1航源FC 遇罷工卡班機再卡兩件行李

2不拍怪物奇兵2　柯瑞：日期衝突

3大專最佳姚冠瑋有望味全龍

4桃猿拚封王　翁瑋均先發搶勝

5Sonny北韓／人民晚上6點後不工作

熱門新聞

1選秀人數破紀錄　旅外回僅1人？

2BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

3代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

4火球男錯旅美　劉劭威首叩關選秀

5伯明罕女網　謝淑薇奪本季第3冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

消失的右外野手，林勝傑在奇妙的界外區接殺了張志豪的界外飛球 | 06_22 兄弟 vs 統一 一局上

統一打者鬧雙胞，尷尬的時刻究竟誰能站上打擊區呢 | 06_22 兄弟 vs 統一 四局下

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

蔣智賢同樣繳出包含全壘打在內的三安猛打賞 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽後

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366