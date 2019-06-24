雷納德跳出合約認真考慮續約暴龍　首選是簽2年7千萬美金？

▲雷納德跳出合約恢復自由身。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

率暴龍奪得隊史首冠的雷納德(Kawhi Leonard)確定不執行2019-20賽季價值2130萬美金的球員選項，成為非受限自由球員；不過美國《雅虎體育》報導，這位兩屆FMVP正認真考慮續留多倫多。《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)則預估，與暴龍簽訂一紙2年7000萬美金，同時第2年擁有球員選項的合約，將是「可愛」的首選。

近日《紐約時報》曾披露，有路人目擊雷納德購買了搬家紙箱，引起他是否準備離隊的猜測；但過了幾小時後，這位多倫多的超級英雄又現身藍鳥主場羅傑斯中心球場(Rogers Centre)觀戰，似乎很融入「在地」生活，現場的加拿大球迷還替他歡呼。

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雷納德的一舉一動都備受矚目，美國《雅虎體育》資深記者海恩斯(Chris Haynes)24日披露，「可愛」已正式跳脫合約恢復自由身，目前正認真考慮續約暴龍。多倫多是唯一能為「可愛」開出5年1.9億美金頂薪的隊伍。不過《紐約時報》名記者史坦推估，這位2屆FMVP的首選是簽一紙2年7000萬美金的合約，同時第2年擁有球員選項，讓他能為暴龍多打一年，明年夏天又可以再次成為自由球員。

▲雷納德到藍鳥主場觀戰。（圖／達志影像／美聯社）

暴龍目前成了「雷納德爭奪戰」的領跑者，不過仍有多支球隊今夏將尋求與他面談的機會。本季費盡心思，甚至派出高層觀看暴龍比賽的快艇，原本被看好最有機會能吸引「可愛」返鄉加盟，但隨著暴龍奪得隊史首冠，快艇也開始為追不到這位2屆FMVP做準備。

不過暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)對有關雷納德動向的傳聞持保守態度，他指出沉默寡言的「可愛」有一個非常小又緊密的「小圈圈」，很難想像他身邊的人會和外界透露任何消息，直到6月30日(當地時間)自由市場大門開啟前，任何有關「可愛」的消息可能都只是臆測。

▲傳雷納德認真考慮續約暴龍。（圖／達志影像／美聯社）