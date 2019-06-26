德國聯賽4冠成員　阿根廷鐵衛戴米切利斯將來台　

▲阿根廷鐵衛戴米切利斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

曾幫助德國豪門拜仁拿下4座德甲聯賽冠軍，目前已經退休的阿根廷後衛戴米切利斯(Martin Demichelis)，受到安聯小小世界盃邀請，將在27日來到台灣，並與天母國小和民族國中的小球員於北市大操場交流，傳授世界級球技。

外號「將軍」的戴米切利斯司職中後衛以防守為重，生涯從阿根廷知名球隊河床出發，在德國最負盛名的拜仁慕尼黑效力8個球季出賽超過100場，各拿下4次聯賽和杯賽冠軍。隨後他也曾轉投西甲的馬拉加，以及英超豪門曼城等球隊，曾助曼城勇奪英超冠軍。

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戴米切利斯身高184公分在歐洲中後衛終不算特別高大，靠防守拼勁打出一片天，曾與比利時空霸范布伊騰(Daniel Van Buyten)組成中後衛防線，在2009-10賽季幫助拜仁殺進歐冠決賽，可惜不敵國際米蘭屈居亞軍。

戴米切利斯曾為阿根廷國家隊出賽51場，一度被拒於國家隊大門之外的他力爭上游重新贏回教練信任，卻嚐到 2014世足賽和2015美洲杯連兩年亞軍，沒能為國家隊拼下一冠也是生涯一大遺憾。老婆為阿根廷模特兒安德森(Eva Anderson)，戴米切利斯在西班牙的住處日前才遭受蒙面歹徒入侵，挺身而出保護妻小的表現令人稱讚。

近期擔任安聯人壽足球大使，剛好碰上美洲盃足球賽，戴米切利也不忘為隊友發聲，「披上阿根廷戰袍的壓力極大，球迷很難接受失敗。那些對梅西(Lionel Messi)的批評一點也不公平。真正的足球迷喜愛梅西，身為阿根廷人，你應該以他為榮。」

