南韓羽壇男神李龍大再搭柳延星　龍星組合復出「死命拚東奧」

▲李龍大近日來台參加婕斯盃羽球賽。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

連續第三年來台參與婕斯盃羽球賽的南韓「羽壇男神」李龍大，2016年宣佈退役、去年重返賽場，復出就宣佈力拼生涯第四度征奧，原先他搭檔金基正，直到6月改搭過去世界第一的搭檔柳延星，目前正積極備戰，李龍大笑說，「現在就是死命準備拚進奧運。」

李龍大在南韓擁有超高人氣，15歲就被選入南韓國家隊，創下最年輕紀錄，接著又三度登上奧運殿堂，2008年北京奧運搭擋李孝貞拿下混雙金牌，接著2012年倫敦奧運搭擋鄭在成拿下男雙銅牌，2016年里約奧運搭配柳延星，卻在男雙8強落馬，沒能為南韓再添牌。

請繼續往下閱讀...

李龍大自2013年起和柳延星搭檔男雙，兩人拿過多次巡迴賽金牌，甚至在2014年的總決賽摘冠，但卻始終難以捧起大賽冠軍，兩人在2016年里約奧運無緣4強後於韓國公開賽拿下男雙冠軍，就以世界第一之姿宣告退役。

▲2016里約奧運李龍大(前)搭擋柳延星男雙8強止步。（圖／達志影像／美聯社）



直到去年，李龍大搭配金基正於9月的西班牙大師賽中以「自由人」身份復出、劍指東京奧運，不過兩人僅能在較低級別賽事中拿成績，今年也只有在3月的超級300賽瑞士公開賽挺進4強，卻三局輸給「麟洋配」王齊麟／李洋無緣冠軍戰，成績沒有起色，李龍大於是在6月重新攜手柳延星，「龍星組合」重出江湖。

「龍星組合」再度亮相賽場，目前看來還需要時間磨合及加強體力，兩人先後在超級500賽新加坡賽16強止步、超級300賽澳洲賽32強止步，接下來奧運搶分站超級1000的印尼賽和超級750的日本賽不確定能否參賽，因此「龍星組合」預計先參加較低級別的賽事賺積分。

李龍大連續第三年來台參加婕斯盃，今(28日)記者會中表示，自己身為運動員還是需要目標激勵自己，所以才想再度拚奧運、挑戰自己，「所以現階段就是死命得練習準備。」

▲李龍大目前目標就是努力準備東京奧運搶積分。（圖／CFP）