西班牙球后馬琳傷勢恢復超預期　有望世錦賽復出拚東奧

▲去年南京世錦賽，馬琳奪下女單金牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

今年1月初，西班牙前球後馬琳(Carolina Marin)在印尼大師賽冠軍戰意外傷退，賽後檢查出為十字韌帶斷裂需休養半年，恐影響參與世錦賽和2020東京奧運積分賽，不過近日傳出好消息，馬琳特別召開記者會表示自己傷勢恢復超出預期，有望趕在8月復出。

25歲的馬琳生涯拿下3屆世錦賽女單金牌、2016里約奧運金牌，不過卻時常受到傷勢影響，去年在日本公開賽奪冠後就不太穩定，也因此退出年終賽，今年1月來到印尼大師賽，好不容易闖進決賽後，卻因十字韌帶斷裂，痛得她不得不退出比賽，拱手讓出冠軍。

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當時《BBC》就曾指出，馬琳的傷勢相當嚴重，恐需休養半年，可能錯過世錦賽之外，也可能影響到爭奪東京奧運積分賽，馬琳坦言，當時得知需要手術時，自己相當沮喪，「因為我一心想著奧運。」

▲馬琳在印尼大師賽決賽右膝十字韌帶斷裂後淚灑球場。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）



不過，在克服心理上的失落後，馬琳表示，「我一開始的策略可能是錯的，太多的參賽讓我的身體太累了，現在我得到了一個機會好好休養，並重新在我的技術、細節上做更多改進。」

如今馬琳膝傷恢復狀態良好，有望趕在8月復出令她相當振奮，「我從第一天復健就告訴自己要有信心，要做得比以前更好，所以我每天康復訓練超過8小時，現在能正常走動了，但我也很清楚，恢復不到百分之百的話，我是絕對不會參加比賽的，因為我希望在我重返球場時，可以讓大家看見一個全新的馬琳。」

世錦賽將在8月19日於巴塞爾展開，馬琳為去年冠軍，今年將要挑戰連霸，不過她也語帶保留，表示會先看過8月5日的抽籤結果，以及屆時恢復狀態如何，再決定是否真的參賽，「若是我無法參加世錦賽，那我會從9月開始參賽。」