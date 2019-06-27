運動雲

>

西班牙球后馬琳傷勢恢復超預期　有望世錦賽復出拚東奧

ETtoday運動雲

▲▼ 南京世錦賽，馬琳（Carolina MARIN）。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年南京世錦賽，馬琳奪下女單金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

今年1月初，西班牙前球後馬琳(Carolina Marin)在印尼大師賽冠軍戰意外傷退，賽後檢查出為十字韌帶斷裂需休養半年，恐影響參與世錦賽和2020東京奧運積分賽，不過近日傳出好消息，馬琳特別召開記者會表示自己傷勢恢復超出預期，有望趕在8月復出。

25歲的馬琳生涯拿下3屆世錦賽女單金牌、2016里約奧運金牌，不過卻時常受到傷勢影響，去年在日本公開賽奪冠後就不太穩定，也因此退出年終賽，今年1月來到印尼大師賽，好不容易闖進決賽後，卻因十字韌帶斷裂，痛得她不得不退出比賽，拱手讓出冠軍。

請繼續往下閱讀...

當時《BBC》就曾指出，馬琳的傷勢相當嚴重，恐需休養半年，可能錯過世錦賽之外，也可能影響到爭奪東京奧運積分賽，馬琳坦言，當時得知需要手術時，自己相當沮喪，「因為我一心想著奧運。」

▲▼馬琳在印尼大師賽決賽右膝十字韌帶斷裂 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

▲馬琳在印尼大師賽決賽右膝十字韌帶斷裂後淚灑球場。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

不過，在克服心理上的失落後，馬琳表示，「我一開始的策略可能是錯的，太多的參賽讓我的身體太累了，現在我得到了一個機會好好休養，並重新在我的技術、細節上做更多改進。」

如今馬琳膝傷恢復狀態良好，有望趕在8月復出令她相當振奮，「我從第一天復健就告訴自己要有信心，要做得比以前更好，所以我每天康復訓練超過8小時，現在能正常走動了，但我也很清楚，恢復不到百分之百的話，我是絕對不會參加比賽的，因為我希望在我重返球場時，可以讓大家看見一個全新的馬琳。」

世錦賽將在8月19日於巴塞爾展開，馬琳為去年冠軍，今年將要挑戰連霸，不過她也語帶保留，表示會先看過8月5日的抽籤結果，以及屆時恢復狀態如何，再決定是否真的參賽，「若是我無法參加世錦賽，那我會從9月開始參賽。」

關鍵字： 西班牙球后馬琳世錦賽東京奧運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

推薦閱讀

李宗偉退役奧運首金該寄望誰？　大馬盼5年內培育下一巨星

挑戰者盃／中華女排拚奪冠　27日早上6點首戰碰阿根廷

世界盃女足／中、日、澳止步16強　亞洲5國全軍覆沒

林昀儒成台灣新一哥心情沒變化　表態仍要向莊智淵學習

熱門新聞

中職／崇越留甲組培養人才　暫時不當第6隊

杜蘭特跳脫3150萬美元合約　若續約勇士最高5年2.21億美元

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／中信兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

中職／朱育賢半季20轟平紀錄　洪總看好挑戰高國輝39轟

中職／王建民傳授伸卡球　南英王牌莊昕諺跨海追夢

讀者回應

﻿

最新新聞

1溫網會外賽　梁恩碩次輪止步

2西班牙球后馬琳有望世錦賽復出

3杜蘭特跳脫3150萬美元合約

4崇越甲組養人才　暫時不當第6隊

5朱育賢已20轟　洪總看好追平紀錄

熱門新聞

1崇越甲組養人才　暫時不當第6隊

2杜蘭特跳脫3150萬美元合約

3找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

4兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

5朱育賢已20轟　洪總看好追平紀錄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

影／探秘「800年不滅神燈」　內蒙成吉思汗陵寫草原傳說

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

中信兄弟成功扮演攔路虎　富邦上半季封王夢碎

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366