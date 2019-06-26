林昀儒成台灣新一哥心情沒變化　表態仍要向莊智淵學習

▲日桌賽，林昀儒最終拿下男單亞軍。（圖／取自ITTF，圖下同）



記者顏如玉／綜合報導

今年5月，我國桌球新星林昀儒世界排名來到20名，超越第25名的莊智淵成為目前台灣桌壇「新一哥」，接著他在本月的國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金級別的日本公開賽，更擊敗了多位好手拿下亞軍，逐步成為各方關注的焦點，但對於自己如此巨幅進步，林昀儒只謙稱自己仍在努力，還需要向前輩莊智淵學習。

林昀儒在年僅14歲時就被選入中華隊，被評為最具潛力的「天才」，而近兩年期間，他更從原本的世界第241名，竄升到現在的第20名，剛剛結束的日本桌球賽，林昀儒在男單中接連擊敗世界第二的大陸好手林高遠、黑馬孫聞，雖然最後不敵許昕屈居第二，但仍「一戰成名」，以17歲之姿拿下亞軍，賽後許昕更表示，回去後要徹底研究林昀儒。

請繼續往下閱讀...

而林昀儒認為，自己能在短時間內取得巨大進步，是因為自己在每次比賽後，都會詳盡分析自己的表現，找出問題點，「再加上這一年心態成長很多，我想也是戰勝那些厲害運動員的原因之一。」

上個月，林昀儒排名來到世界第20，莊智淵則掉到世界第25名，也表示林昀儒成為了台灣桌壇的「新一哥」，即將迎來新世代，不過對此林昀儒卻沒什麼太大的心情起伏，「只不過是不要忘記用最好的狀態去面對每一場比賽，用盡全力去拼他們，但無論是技術還是心態，我還是有很多東西要和前輩莊智淵學習。」