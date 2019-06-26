李宗偉退役奧運首金該寄望誰？　大馬盼5年內培育下一巨星

▲李宗偉6月13日宣布退休一度哽咽。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

「大馬球王」李宗偉於本月13日召開記者會宣布退休，卸下「全大馬期待」的責任、將專心養病投入家庭生活，也讓馬來西亞開始煩惱下一面奧運首金該寄望在誰身上，而大馬羽協訓練總監黃綜翰跳出來承諾，將在未來2、3年內培養出下一個李宗偉。

馬來西亞自1964年開始參加奧運，至今還沒拿過金牌，而近幾屆奧運中，幾乎都由李宗偉一支獨秀，2008年北京奧運大馬只獲得1面銀牌，就是由李宗偉貢獻，接著2012年倫敦奧運，馬來西亞收穫1銀1銅，李宗偉再度貢獻銀牌，2016年里約奧運4銀1銅，其中羽球就拿下3銀包括李宗偉連三屆銀牌。

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▲李宗偉退役後，馬來西亞下一面奧運金牌該寄望誰？（圖／達志影像／美聯社）



雖然始終難以拿下金牌，但李宗偉仍撐起馬來西亞的旗幟，如今他宣布高掛球拍，也讓馬來西亞煩惱下一次奧運該寄望在誰身上，據大馬羽球男單教練米斯本(Misbun Sidek)預估，至少還需10到15年才能培養出一位能取代李宗偉的選手，不過大馬羽協會長拿督斯里諾薩(Sri Norza Zakaria)等不了這麼久，督促要將過程縮在5年之內。

曾拿下世錦賽亞軍，現擔任大馬羽協訓練總監黃綜翰表示，目前大馬以李梓嘉表現最為突出，但能否成為像李宗偉一樣傑出的選手仍難以保證，另外近日在大馬挑戰賽表現傑出的19歲小將林忠慶，曾被米斯本稱讚有李宗偉的影子，不過要追上成人的腳步還需要時間，「但我們會盡最大的努力盡快培養出世界級球員，希望能在未來2、3年就看到成果。」