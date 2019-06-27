本季還未打進決賽遭質疑　印度羽壇一姊辛度霸氣回應

▲印度一姊辛度。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

去年在羽球年終賽捧起冠軍、為印度羽壇寫下新頁的「一姊」辛度(P. V. Sindhu)，今年表現卻有所下滑，上半年過去還未挺進任何大賽決賽，飽受外界質疑，不過對此辛度霸氣回應，不會因為批評受到影響，「不管大家怎麼說，我就是打好比賽、贏下勝利。」

目前世界第五的辛度，過去最高世界排名第二，去年雖然打球較坎坷，5次闖進決賽卻都以亞軍作收，被封為「悲情老二」，但至少都能挺進決賽，甚至到了年終賽還一吐怨氣，於決賽中直落二擊敗奧原希望，捧起該年個人第一座冠軍，也是印度史上首座年終賽冠軍。

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▲羽球年終賽女單冠軍辛度。（圖／翻攝BWF官方臉書）



今年辛度卻發揮得不如預期，至今還未闖進任何決賽，僅在印度公開賽、新加坡公開賽挺進4強，被外界質疑因為參加太多外務，包括出席時裝秀、代言甚至外出度假等導致疏於訓練，辛度回應的確新的代言贊助商，讓她需要時間去適應新裝備，加上還有新的韓國籍教練加入，也需要理解新的訓練方式。

「當你輸球時，大家總會說些什麼，我知道這是所有運動員都必須面對的事，所以人們平常怎麼批評我、質疑我我都會拋諸腦後，不讓這些言論左右我的思緒，不管大家怎麼說，我就是打好比賽、贏下勝利。」