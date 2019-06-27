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溫網／新任球后芭提頭號種子出擊　卻不知如何面對奪冠壓力

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▲芭提在法網首奪大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲芭提今年在法網首奪大滿貫冠軍，接下來將拚溫網奪冠。（圖／達志影像／美聯社，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

先後拿下邁阿密女網、法網和伯明罕女網冠軍的澳洲女將芭提(Ashleigh Barty)，擠下大坂直美成為新科球后，也是接下來溫網的頭號種子，23歲的她坦言自己還沒接受自己成為世界第一，甚至也不知道怎麼面對溫網奪冠的壓力。

芭提非常年輕就展現網球天份，2011年年底才16歲的她就已經是青少年世界排名第2的好手，接著2013年還不滿18歲就已拿下大滿貫單打首勝，前途不可限量，但也因成名過早讓她備受壓力，「打球變得像雜事、工作一樣。」，因此芭提決定暫別網壇改打職業板球，2014年美網後就沒再出賽，2015年完全沒有參賽，世界排名歸零。

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2016年5月復出，短短3年就衝上世界第一，芭提坦言，成為世界球后不在她預期的目標，而是擠進前十大，「當你還是個小孩，總幻想能成為第1，但是真的成為第1後，這還是令人難以置信。3年多前，我甚至是沒有世界排名的，這對我和我的團隊來說，都是一個巨大的成就。」

但也因為邁阿密、法網、伯明罕等密集賽事，讓芭提舊傷復發，不得不臨時退出溫網前的伊斯特本網賽。不過她仍將以第一種子出戰溫網，對於自己背負著外界給予的奪冠期待，芭提表示自己不知道該如何面對，「我覺得自己打得不錯，但說真的，什麼都可能發生，溫網可能出現很多潛在的新情況，我只能盡所能的準備好。」

▲法網女單冠軍芭提 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網澳洲芭提球后
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