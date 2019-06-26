溫網／謝淑薇單打列28種子雙打第3　8冠王者費德勒第2

▲謝淑薇列第29種子。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

溫網種子排序在台灣時間26日下午出爐，台灣一姊謝淑薇單打列28種子，雙打則是與捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)列第3；詹詠然和詹皓晴則是排在第9種子。

溫網種子排序不僅得參考本週世界排名，更得把去年草地賽季積分加權，而再往前一年的最佳草地也能獲得75%的加權。謝淑薇目前世界排名29，去年更在溫網以及伊斯特本殺進單打16強，草地賽季成績不俗。因此儘管2017草地戰績不理想，也能剛好排在第29種子。

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同樣受惠過去較佳的草地戰績，去年擊敗費德勒(Roger Federer)最終拿下亞軍的安德森(Kevin Anderson)，世界排名第8卻排在第4種子；溫網8冠王者費德勒上屆止步8強，目前世界第3的他去年在斯圖加特和哈雷兩站分別拿到冠軍和亞軍，因此獲列第2種子。

頭號種子別沒有太大意外皆為世界排名第1的球王與球后，喬科維奇（Novak Djokovic）與新科大滿貫冠軍 芭提（Ashleigh Barty）；世界第2的納達爾(Rafael Nadal)排在第3種子。

▲費德勒列第2種子 。（圖／達志影像／美聯社）