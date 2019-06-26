運動雲

>

溫網／謝淑薇單打列28種子雙打第3　8冠王者費德勒第2

ETtoday運動雲

▲伯明罕女網，謝淑薇。（圖／路透）

▲謝淑薇列第29種子。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

溫網種子排序在台灣時間26日下午出爐，台灣一姊謝淑薇單打列28種子，雙打則是與捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)列第3；詹詠然和詹皓晴則是排在第9種子。

溫網種子排序不僅得參考本週世界排名，更得把去年草地賽季積分加權，而再往前一年的最佳草地也能獲得75%的加權。謝淑薇目前世界排名29，去年更在溫網以及伊斯特本殺進單打16強，草地賽季成績不俗。因此儘管2017草地戰績不理想，也能剛好排在第29種子。

請繼續往下閱讀...

同樣受惠過去較佳的草地戰績，去年擊敗費德勒(Roger Federer)最終拿下亞軍的安德森(Kevin Anderson)，世界排名第8卻排在第4種子；溫網8冠王者費德勒上屆止步8強，目前世界第3的他去年在斯圖加特和哈雷兩站分別拿到冠軍和亞軍，因此獲列第2種子。

頭號種子別沒有太大意外皆為世界排名第1的球王與球后，喬科維奇（Novak Djokovic）與新科大滿貫冠軍 芭提（Ashleigh Barty）；世界第2的納達爾(Rafael Nadal)排在第3種子。

▲費德勒列第2種子 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒列第2種子 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網種子謝淑薇費德勒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

中職／中信兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

中職／味全龍計畫打冬季聯盟　已向聯盟提出需求

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢半季20轟出爐　4局猿2：0獅

2謝淑薇單打列28種子雙打第3

3味全龍申請參戰冬盟　考慮找洋將

4封王後反而睡不好　洪總馬殺雞

5李茲上半季關機　冠猛後天去二軍

熱門新聞

1桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

4兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

5味全龍計畫打冬季聯盟　已向聯盟申請

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週五大好球6/18~6/23

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366