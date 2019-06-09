法網／來台就是神！新冠軍芭提曾來台復出　謝淑薇首奪大滿貫就贏她

▲法網女單冠軍芭提 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

法網新科女單冠軍芭提(Ashleigh Barty)才年僅23歲，不過因成名太早帶來的壓力，她曾經暫別網壇1年改打板球。而她復出第1年，台灣就是她參賽的少數比賽之一。而且謝淑薇生涯首座大滿貫冠軍，剛好就是擊敗她，和台灣擁有些許緣分。

芭提非常年經就展現天份，2011年年底才16歲的她就已經是青少年世界排名第2的好手，而且在2013年還不滿18歲就已拿下大滿貫單打首勝，前途不可限量。而且那年連續在澳網、溫網和美網都拿下雙打亞軍，而在溫網擊敗她的，就是現今台灣一姐謝淑薇；她和彭帥搭檔擊敗芭提和德拉夸( Casey Dellacqua )，收下生涯大滿貫首冠。

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年紀輕輕就享受耀眼的成績，卻讓網球變成壓力，「打球變得像雜事、工作一樣。」因此芭提決定暫別網壇改打職業板球，2014年美網後就沒再出賽，2015年完全沒有參賽，世界排名歸零。而在2016年5月復出她陸續參加了4站賽事，WTA 125K的台北海碩盃就是其中一站，她當時排名在300之外，從會外賽一路殺進8強。「在澳洲文化中，做任何事都要享受其中的樂趣。」她當時說道。

回顧暫時放下球拍的日子，芭提說：「要是沒有離開網球，可能也不會有現在的我。我沒有把話說死表示決不打網球，我只是需要一點時間，讓自己更成熟。最重要的是走出自己的路，創造一段獨特的旅程。」

「我從來沒想過能在這裡捧起獎杯，小時候我們都有目標和夢想，但我還是感覺太神奇了。」芭提說。



