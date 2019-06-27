世大運／楊俊瀚領田徑、李智凱拚二連霸　大專體總列奪牌熱門好手

▲拿坡里世大運奪牌熱門選手。（圖／大專體總提供）



記者顏如玉／綜合報導

2019義大利拿坡里世大運將在7月3日登場，中華隊共派出131名好手出征，參與13種運動競賽，而大專體總特別列出6大奪牌熱門項目，包括田徑、體操、射箭、射擊、桌球及網球，期待選手能再創佳績。

上屆台北世大運，中華隊有高達368位選手參賽，並拿下26金30銀34銅寫下史上最佳，今年世大運由拿坡里「臨時」主辦，因時間較為倉促，許多項目包括「中華金庫」滑輪溜冰等都沒有舉辦，也讓中華隊先少掉18面金牌(台北世大運滑輪溜冰10金、羽球5金、舉重2金、武術1金)的機會。

請繼續往下閱讀...

▲楊俊瀚上個月領軍400公尺接力破全國。（圖／記者季相儒攝）



儘管中華隊少掉許多奪金的機會，但仍有不少奧運培訓項目有望摘牌，大專體總就特別列出奪牌熱門選手，包括田徑、體操、射箭、射擊、桌球及網球。田徑方面有楊俊瀚領軍的400公尺接力，5月的國邀賽時，楊俊瀚搭配魏泰陞、王偉旭以及鄭博宇跑出38秒76刷新全國紀錄，維持狀態有望奪牌。

體操方面有李智凱的男子鞍馬、唐嘉鴻的男子單槓，李智凱先前在世界盃鞍馬已拿下3金，幾乎確定拿下東京奧運門票，本月的亞錦賽也在全能項目摘金，狀態相當不錯。

▲「鞍馬王子」李智凱上屆世大運就為台灣留下金牌，今年力拚二連霸。（圖／記者林育正攝）



射箭方面反曲弓、複合弓先前都在世錦賽表現亮眼，拿下東京奧運門票的湯智鈞、反曲弓女團摘金的彭家楙都是奪牌熱門，複合弓則有先前在世錦賽女團摘金的陳怡瑄，她也和陳界綸拿下混雙銅牌，如今再戰世大運，有望延續佳績。

射擊則有去年在亞運不定向飛靶摘金的楊昆弼領軍，還有10公尺空氣步槍混合團體金牌的林穎欣、10公尺空氣手槍亞運第8名的余艾玟等人都被大專體總列出為奪牌熱門選手。

桌球方面有三度征戰的廖振珽，搭配彭王維、王泰崴及楊恆韋出戰男團力拼突破上屆世大運的銅牌。網球方面有兩大新星「台灣二哥」吳東霖和「夜市球王」曾俊欣，以及上屆拿下銀牌的李亞軒、李珮琪，男女團都有望摘牌。

本次世大運因籌辦時間倉促，賽事規模縮小，賽事總人數控制在8000人內，總獎牌數也只有222面，為近5屆世大運中競賽項目最少的一屆，再加上中華少了爭金有利的項目，因此本次目標先設定摘下7金，挑戰台北世大運以外最佳成績。

▲廖振珽。（圖／記者林育正攝）