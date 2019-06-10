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世大運／鄭怡靜、陳建安不在　廖振珽三度參賽領軍桌球新生代

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▲桌球廖振珽。（圖／記者張克銘攝）

▲廖振珽第三度參加世大運。（圖／記者張克銘攝）

記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運各項目中華隊名單公佈，桌球不再有「一姊」鄭怡靜，以及較資深的好手陳思羽、陳建安及江宏傑等人，改由「新生代」出擊，包括第三度參與世大運的廖振珽、青奧銅牌蘇珮綾、世錦賽國手彭王維，將要力拼繼2015年後再度於桌球項目摘金。

2017年台北世大運，桌球在鄭怡靜、陳建安、江宏傑、陳思羽等人帶領下，除了女雙以外，其他6項目（男女單、男雙、混雙、男女團）都有獎牌進帳，共拿下2銀5銅，雖然獨缺金牌，但7面獎牌已創下歷屆最佳。

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本次桌球名單中，男女各4人，男子包括廖振珽、彭王維、王泰崴、楊恆韋，女子則有李昱諄、黃歆、黃郁雯、蘇珮綾。其中僅廖振珽參與過世大運，他在2015年拿過男團銅牌，2017年搭配陳思羽取混雙銅牌、搭配李佳陞拿男雙銅牌。

廖振珽除了在世大運中奪牌外，也曾在2016年年終總決賽U21奪冠，近兩年搭配林昀儒在ITTF世界巡迴賽的公開賽中也曾拿下男雙金牌，國際賽經驗豐富，今年第三度出征世大運，將要力拼突破個人最佳的銅牌。

▲林昀儒／廖振珽。（圖／取自ITTF）

▲廖振珽先前搭林昀儒男雙取得不錯成績。（圖／取自ITTF）

另外，去年在青奧中搭配林昀儒在混合團體賽中摘下銅牌的蘇珮綾，也是備受看好的球員之一，她還曾在世青賽中「射日」挺進4強，最終拿下銅牌成為中華隊史首位在世青單打奪牌的球員，搭配馮翊新的混雙也摘下銅牌，首度參與世大運期盼能力創佳績。

中華隊上一次在世大運中奪金，為江宏傑／黃聖盛在2015年男雙完成二連霸（2013、2015），兩人現在都已不再國手名單中，交棒新生代球員，期盼能再為中華隊摘下金牌。

▲蘇珮綾。（圖／取自ITTF）

▲青奧銅牌蘇珮綾。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 世大運廖振珽桌球名單
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