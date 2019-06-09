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林昀儒／鄭怡靜混雙「敢拚」是關鍵　本季豪取三冠但保守談奧運

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▲香港桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF）

▲香港桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

林昀儒／鄭怡靜在香港桌賽混雙先後力退地主組合，最終以3比0橫掃南韓拿下冠軍，收獲本季第三冠，賽後鄭怡靜表示奪勝關鍵在於兩人「敢拚」，而國際桌總(ITTF)問及明年的東京奧運，兩人只保守謙虛表示，「還是一場一場慢慢打吧。」

為了因應東京奧運桌球新增的混雙，各國都在嘗試新組合，鄭怡靜今年就改和小10歲的新星林昀儒搭配，兩人在3月的挑戰賽級別阿曼公開賽就拿下合拍以來第一冠，接著上個月白金級別的中國公開賽，兩人還連退中國、日本和香港組合，勇奪第二冠，還一口氣賺進440積分，排名衝到世界第五。

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▲香港桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF）

本週來到香港公開賽，林鄭配先後擊敗兩隊地主組合進冠軍戰，接著又以3比0橫掃南韓的李尚洙／崔孝珠(Hyo joo Choi)，收下合拍、也是本季的第三冠，不過賽後鄭怡靜坦言，沒想到會是這樣的比分，「我們賽前做好了會打得比較困難的準備，可能發揮得比較完美。」

連續兩週都拿下冠軍，鄭怡靜認為關鍵在於「敢拚」，出手也比過往更加果斷，而林昀儒則表示和「一姊」鄭怡靜隨著比賽搭配次數越多，默契也越來越好，不過被問及這個組合會不會維持到東京奧運，又或是對奧運有什麼樣的期待，兩人只保守表示，沒有想那麼遠，「就一場一場打吧。」

關鍵字： 林昀儒鄭怡靜混雙三冠
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