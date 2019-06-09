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「日本博爾特」百米再飆速！　9秒97改寫桐生祥秀日本紀錄

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▲「日本博爾特」薩尼布朗(Abdul Hakim Sani Brown)。（圖／達志影像／美聯社）

▲「日本博爾特」薩尼布朗(左二)。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

上個月才在美國NCAA東南聯盟冠軍賽100公尺決賽中跑出9秒99、成為日本第二位跑進10秒內的「日本博爾特」薩尼布朗(Abdul Hakim Sani Brown)，本月再度飆速，於7日在全美大學田徑錦標賽100公尺中飆出9秒97排名第三，同時也打破桐生祥秀2017年所創的日本紀錄9秒98。

薩尼布朗為迦南、日本混血，1999年於日本出生，2015年7月的世界田徑少年錦標賽，薩尼布朗以10秒28奪得男子100公尺冠軍，而200公尺決賽，他跑出個人最佳的20秒34外，當時還打破牙買加閃電博爾特(Usain Bolt)維持10年之久的紀錄20秒40，也因此被譽為「日本博爾特」。

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「日本博爾特」近況極佳，上個月在美國NCAA東南聯盟冠軍賽100公尺決賽中，跑出9秒99，成為日本繼桐生祥秀後，第二位殺進10秒內的短跑好手，他當時就表示，知道自己遲早有一天會跑進10秒內，而他也做到了。

▲薩尼布朗跑出9秒97改寫日本紀錄，金牌為9秒86。

不到一個月，薩尼布朗再傳捷報，於全美大學生田徑錦標賽100公尺中，將個人最佳再度推進，來到9秒97，不僅超越桐生祥秀改寫日本100公尺紀錄，同時也在該項目拿下第三名，「我很高興我在狀況好時再度打破個人最佳，這是水準很高的比賽，我得到很多樂趣。」

桐生祥秀在2017年9月的天皇盃日本陸上競技校際錦標賽決賽中，飆出9秒98打破日本全國紀錄，成為日本第一位跑進10秒內的選手，也是當時除了大陸蘇炳添以外，第二位跑進10秒內的亞裔選手。

▲日本短跑選手桐生祥秀（圖／達志影像）

▲桐生祥秀過去締造日本紀錄9秒98。（圖／達志影像）

關鍵字： 日本博爾特100M9秒97桐生祥秀薩尼布朗
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