世大運／楊俊瀚力拚破PB達標奧運　接力放話破38.5秒

▲楊俊瀚出席世大運授旗。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／高雄報導

「台灣最速男」楊俊瀚24日早上出席拿坡里世大運授旗儀式，代表選手從總統蔡英文手上接下加菜金。面對這次世大運，預計參戰200公尺和4x100接力的楊俊瀚不僅希望打破個人最佳和達標世錦賽和奧運，更放話4x100接力要突破38.5秒。

今年四月和五月有較多賽事，但楊俊瀚六月一整個月都沒有比賽，不管是個人和接力都為本屆世大運做足準備。儘管上屆世大運跑出好成績，他仍抱持挑戰者心態迎戰，「比賽瞬息萬變，不會因為上一屆或亞運拿到好成績就有衛冕心態，像挑戰者姿態做好每一場比賽 ，當然希望突破個人最佳，順利的話希望可以達標。」

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而日前在台灣國際田徑公開賽，楊俊瀚和魏泰陞、王偉旭以及鄭博宇跑出38秒76刷新全國紀錄。為提供接力的世界排名，他也透露近期也進行更多嘗試。「信心跟默契有很大提升，做更大膽挑戰，相信我們可以有好的成績，甚至更好。要有更好默契、更大突破，就要嘗試新東西。」對於突破38.5秒，他大呼：「有信心！」

「會興奮期待，但要在想要把握住，和不要有太大壓力之間調適。」楊俊瀚過去的個人最佳為100公尺10秒11，200公尺20秒23。在今年世錦賽參賽標準分別為10秒10和20秒40；奧運為10秒05和20秒24，因此要達標勢必得再創個人紀錄。