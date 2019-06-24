世大運／吳東霖、曾俊欣最強新生代接班　喊話奪全勝

▲吳東霖今年躍居台灣網球二哥。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／高雄報導

網球為我國在世大運一大金庫，今年男子組由吳東霖和「夜市球王」曾俊欣兩位最強新生代好手出征拿坡里世大運。在24日的授旗儀式上，吳東霖宣告希望以全勝之姿橫掃世大運，繼去年莊吉生奪金後再次帶走金牌。

「最近狀態維持在平均水準，能感受到有持續在進步。打得對手多少也比較適應，前一年也已經跳級（挑戰賽），對這個等級的適應程度也已經不一樣，心理、體能都有慢慢進步，還算不錯。」吳東霖去年跳級挑戰ATP挑戰賽，今年表現趨於穩定，最佳奪下單打亞軍，世界排名日前寫下新高271名，目前僅次莊吉生暫居「台灣二哥」。

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「不管是單打還雙打都以全勝為目標，但不用想太多一場一場來，把自己該做的做好。如果能從中獲得收獲，對來我來說也是很棒。」

這次世大運也將是吳東霖和曾俊欣首次搭配雙打，他認為兩人基本功力本來就不俗，有信心具備一定競爭力。「沒有配過雙打，他也是以單打為主，平時訓練遇到也是練單打為主。雙打比較多是觀念的東西，我相信我們接發球不錯，平常要cover全場現在只要半場，不會差到哪，有一定競爭力。比較細的東西去義大利看能不能準備一下。」

去年在法網和溫網奪下青少年組單打冠軍的曾俊欣，今年正式轉戰職業網壇，目前排名429。吳東霖透露由於曾俊欣目前會碰到的對手他也打過，因此兩人經常聯繫交流，「私底下我們是互相學習的氣氛，假如遇到什麼問題，問他可以從中獲得參考。他剛轉入職業，會打一些我遇過的對手，他會特別來問我，大概就是這種交流。」

▲高中剛畢業的曾俊欣首度出戰世大運。（圖／資料照／海碩整合行銷提供）