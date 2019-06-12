世大運／射擊5男5女出征目標2金　楊昆弼、呂紹全進奧運培訓

▲世大運射擊代表隊。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

第30屆拿坡里世大運即將在7月登場，中華射擊代表隊名單也公布，共有10人（5男5女），其中包括在去年印尼雅加達亞運表現亮眼的不定向飛靶金牌楊昆弼、10公尺空氣步槍混合團體金牌呂紹全、林穎欣都在名單內，同時也入選奧運培訓隊。

射擊項目在上屆台北世大運並未選辦，在2015年光州世大運由證件妹吳佳穎10公尺空氣手槍拿下銅牌，由於射擊項目是義大利的強項，因此本屆列為選辦項目。中華隊選出了10人參賽，定向飛靶：李孟遠；不定向飛靶：楊昆弼、劉宛渝。

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▼ 世大運射擊代表隊，不定向飛靶楊昆弼。

100公尺空氣手槍：郭冠廷、黃維德、余艾玟；10公尺空氣步槍：呂紹全、林穎欣、蔡儀婷、陳妘筠，合計10人出征。選手村設在約距離比賽場地30公里外，體育署也特別在住宿區租用飯店作為營外支援據點，安排物理治療師以及防護員提供必要協助。

本次世大運射擊代表隊名單中，有幾位亞運表現亮眼的選手，包括楊昆弼亞運男子不定向飛靶金牌、混合不定向飛靶銀牌、呂紹全10公尺空氣步槍混合團體金牌、個人賽銅牌、林穎欣10公尺空氣步槍混合團體金牌、余艾玟10公尺空氣手槍亞運第8。除了蔡儀婷、陳妘筠外，其他8人也都入選奧運培訓隊。

▼世大運射擊代表隊，10公尺空氣步槍呂紹全、林穎欣。

教練團則安排奧運培訓隊蕭政文教練隨團出賽，北市大陳世偉教練以及中壢高商陳思薇教練共同領軍，預計25日提前出發前往義大利進行奧運培訓移地訓練後前往拿坡里。世大運射擊代表隊目前在國訓中心公西靶場進行訓練，陳思薇教練提到，「目前穎欣手部有些傷勢，主要是韌帶比較鬆弛的關係，因為要長時間托槍有重量，持續做治療和復健，不過都可以100％的訓練。」

蕭政文教練則表示，「主要是以奧運培訓做準備，沒有特別針對世大運加強，就是以平常訓練的為主，目前楊昆弼況很好，和劉宛渝搭擋混雙奪牌機會大，個人做個人的分數再結合起來，先搶六進入決賽是基本，本屆目標要搶下兩金。」

▼世大運射擊代表隊，10公尺空氣手槍余艾玟。