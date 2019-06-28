婕斯盃／奧運奪牌好手齊聚　中華拚連霸首戰李龍大領南韓

▲中華隊首戰將碰上李龍大領軍的南韓。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽將於6月29日至30日在台北和平籃球館開打，今年賽事升級，有多位拿過奧運獎牌的好手參賽，28日記者會進行「飛鏢積分」抽籤，最終確定台灣首戰就將碰到「男神」李龍大率領的南韓隊，男雙王齊麟表示，「不管抽到誰都不好打，今年拚連霸有點難，但還是會盡全力。」

本次賽事在2020東京奧運前一年，因此也特別邀請歷屆奧運中層奪牌的選手來台參賽，宛如一場「奧運前哨戰」，包括剛剛復出的2008年北京奧運混雙金牌「南韓男神」李龍大、男雙曾登頂球王且在2012年倫敦拿下男雙銀牌的丹麥名將鮑伊(Mathias Boe)、2016年里約奧運男雙銀牌大馬「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強等好手都將同台較勁。

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▲多位奧運奪牌好手都將參與婕斯盃羽球賽。（圖／記者顏如玉攝）



本次賽事採取4隊全男子的男雙、男單兩點對決，冠軍將獲得2.1萬美元，約台幣65.7萬元。比賽也採用世界羽聯(BWF)標準單淘汰賽制，每場比賽為3戰2勝21分制，若是前兩點未能分出勝負將進行第三點加賽，由男雙代表「一局11分驟死賽」，最多進行到15分。

台灣本次派出目前擔任清大講師的許仁豪出戰男單、以及去年在婕斯盃打出好成績的黃金組合「麟洋配」王齊麟／李洋出戰男雙，「麟洋配」去年和王子維先後擊敗大馬及香港組合摘下冠軍，今年將要力拚連霸，不過王其麟和李洋語帶保留，「就是把前陣子訓練的東西用到這次比賽，盡全力奪勝。」

中華隊首戰將碰上李龍大率領的南韓隊，先由「麟洋配」對上李龍大與大馬陳文宏的跨國組合，接著王許仁豪對上曾經登頂球王、被封王「單打腳步教科書」的李炫一，另一邊則是大馬的劉國倫碰上丹麥小將傑姆克(Rasmus Gemke)（原訂約根森(Jan Ø. Jørgensen)因傷換人），雙蔚組合吳蔚昇／陳蔚強碰上剛剛組成搭檔的鮑伊／彼得森(Mads Conrad-Petersen)。

▲李龍大。（圖／記者顏如玉攝）