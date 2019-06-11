婕斯盃／29日開打憑發票提前兌票進場　四國好手齊聚爭霸

▲婕斯盃賽前記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

體育中心／綜合報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽將於6月29日至30日熱烈開打，邁入第三屆的婕斯盃賽事再次升級，移師至臺北和平籃球館擴大舉辦，除了韓國的李龍大外，包含丹麥傳奇男雙鮑伊（Mathias Boe）、馬來西亞「雙蔚組合」吳蔚昇／陳蔚強、台灣黃金男雙「麟洋組合」李洋／王齊麟等高手都將同台競技。

▼婕斯盃賽前記者會 ,左起李洋、王齊麟、許仁豪、王子維 。

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本屆賽事在口號「奧視群倫 預見2020」的號召之下，備戰2020東京奧運前，齊聚爭霸「奧運前哨戰」，11日舉辦賽前記者會，邀請好久不見的雅典奧運跆拳道金牌的陳詩欣，將象徵奧運聖火的勝利桂冠交接給婕斯盃大使王子維、許仁豪、李洋、王齊麟。陳詩欣也以自己當年拚金的心情勉勵選手們心無旁騖、不要放棄、全力以赴。

第三屆婕斯盃賽程與對戰組合將在6月28日抽籤記者會當天公佈，四國好手於6月29日至30日兩天下午帶來震撼羽球競技。想一賭球星們在場上的英姿？記得要提前把握索票機會卡位！

▼陳詩欣 。

民眾可在6月22至23日兩天週末上午十點至下午四點，於台北體育館七樓『第六屆羽您有約公益賽』現場，只要憑三張108年5-6月發票就能兌換一張婕斯盃賽事門票，每人至多可換四張門票，所收得發票將捐贈予南迴協會方舟教室。

團體索票部分，已在6月10日於臉書粉絲團公布詳細資訊，敬請喜愛羽球運動的粉絲們請密切鎖定臉書粉絲團「婕斯盃全明星羽球對抗賽」掌握最新資訊！現場亦有「少量」票券可供球迷索取，每人可憑三張108年5-6月發票「限量兌換一張」婕斯盃賽事門票。

▼ 南韓李龍大再來台。（圖／樂升數位行銷提供）