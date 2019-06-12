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婕斯盃／麟洋配月底出征美加站　磨合靠溝通不斷嘗試找答案

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▲▼婕斯盃賽前記者會,左起王齊麟、李洋 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲婕斯盃賽前記者會,左起王齊麟、李洋 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽將於6月29日至30日熱烈開打，除了移師至臺北和平籃球館擴大舉辦外，更邀請丹麥傳奇男雙鮑伊（Mathias Boe）、南韓李龍大，以及台灣的「麟洋配」李洋／王齊麟等高手同台競技，11日也舉辦賽前記者會。

婕斯盃大使王子維、許仁豪、李洋、王齊麟都有出席賽前記者會，其中目前男雙組合備受看好的麟洋配，今年收穫三座冠軍、兩座亞軍，5月底蘇迪曼盃的表現也相當亮眼，現在世界排名衝上18，接下來麟洋配月底也要出征，和王子維一樣連打5站。

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包括超級100賽加拿大公開賽、超級300賽美國公開賽、超級1000賽的印尼公開賽、超級750賽日本公開賽、超級500賽的泰國公開賽，王齊麟提到，「美國和加拿大會有時差比較擔心，又接著印尼的等級很強很不容易，美加就先打好成績。」

▼婕斯盃賽前記者會 ,左起李洋、王齊麟、許仁豪、王子維 。

▲▼婕斯盃賽前記者會 ,左起李洋、王齊麟、許仁豪、王子維 。（圖／記者謝孟儒攝）

李洋則認為，「從磨合到現在還在甜蜜期，成績滿穩定，不過甜蜜期過後可能也會面臨一段苦痛期，雖然上半年的成績沒有列入奧運，但就是把比賽內容打好，就當作是訓練，接下來也是要拚奧運積分。」兩人合拍之初也有輪轉上的誤會還有比較不順之處。

李洋說，「不過我們都是會互相提出問題和想法的人，然後去試試看哪一個比較適合我們，一開始覺得左右調動比較好，後來發現我在中前場、齊麟在後場攻擊滿好的，這也是溝通嘗試後才找到的方式。」

至於這次出戰婕斯盃的組合包括丹麥組合彼得森／鮑伊、馬來西亞吳蔚昇／陳蔚強、南韓李龍大／陳文宏，麟洋配是所有組合中最年輕的，李洋笑稱覺得都很難打；王齊麟則說，「馬來西亞的最難打，他們年紀比較大，但他們經驗很夠，經驗也是我們現在要累積的。」

▼麟洋配。（圖／海碩整合行銷提供）

▲▼「麟洋組合」李洋／王齊麟 。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 婕斯盃
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