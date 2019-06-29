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美洲盃／智利PK大戰到第五球贏哥倫比亞　連3屆闖4強

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▲桑切斯。（圖／路透社）

▲桑切斯PK大戰最後一輪踢進幫助智利晉級4強。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

美洲盃目前進行到8強，29日智利強碰哥倫比亞的比賽，雖然智利有2次破門，但經過VAR判定均為無效，雙方在正規時間90分鐘內都無法進球，使比賽進入PK大戰，但前4輪兩隊都全數踢進，直到最後一輪哥倫比亞射偏，智利最終才以5比4晉級，這已經是他們連續3屆闖入4強。

雙方開局後就不斷展開猛攻，不過都被門降給擋下，到了第16分鐘，桑切斯(Alexis Sanchez)從中路傳球給隊友，哥倫比亞後未出現失誤後，讓智利直衝門前，阿蘭基斯(Charles Aranguiz)在混亂中起腳破門，不過在智利慶祝時，主裁判卻要求看VAR，最終認定有越位，判定進球無效。

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到了第32分鐘，哥倫比亞終場瓜德拉多(Juan Cuadrado)被踢倒後，兩邊球員爆發衝突， 但並未有球員領到黃牌或紅牌；雙方在上半場分別都有4次射門，但都沒有進球。進入下半場戰況依舊白熱化，在攻守兩端都互相牽制，第70分鐘，智利開了自由球，比達爾(Arturo Vidal)順勢在禁區前用左腳抽射破門，但這次主裁判用再次看VAR，確定在馬里潘(Guillermo Maripan)手球在先，判定進球無效，到了90分鐘雙方都無法進球，比賽也因此進入PK大戰。

進入PK大戰，雙方依舊勢均力敵，在前4輪兩邊全部都踢進，不過在最後一輪，哥倫比亞後衛特西略(William Tesillo)卻離譜射偏，球直接從左側飛出，給了智利一線生機，而智利最後一輪則派出桑切斯，他也順利騙開門將進球，最終智利靠哲PK大戰5比4戰勝哥倫比亞，挺進4強，這也是智利連續3屆都闖入4強賽，接下來將對決烏拉圭或祕魯的勝隊。

關鍵字： 美洲盃哥倫比亞智利
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