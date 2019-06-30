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世足賽率日本進16強寫亞洲驕傲　主帥西野朗將執掌泰國兵符

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▲▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。日本主帥西野朗（圖／路透社）

▲世足賽時的日本主帥西野朗（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

去年世足賽時，在開賽前兩個月臨危受命擔任日本主帥，並帶領「藍武士」殺進16強打出亞洲驕傲的西野朗，賽後急流勇退宣布卸任，近日據日媒報導，64歲的他將執掌泰國兵符，預計年薪為5000萬日幣，約1400萬台幣。

日本在去年的世界盃開賽前，閃電開除2015年起執掌日本男足的總教練哈利侯聚奇(Vahid Halilhodzic)，改由曾經在1996年亞特蘭大奧運中，以1比0擊敗傳奇球星羅納度(Ronaldo Luís Nazário de Lima)領銜的巴西隊、創造「邁阿密奇蹟」的本土教練西野朗接手。

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西野朗一上任就摒棄了前任主帥的防守反擊體系，帶領日本隊重新打回控球打法，不過在熱身賽效果不顯著，因此頻頻遭到外界看衰，沒想到進入世界盃後，日本在與波蘭、塞內加爾、哥倫比亞同組的情況下，成功闖入16強，甚至在面對奪冠熱門比利時時，還一度2球取得領先，可惜最終遭到絕殺，無緣更進一步。

帶著藍武士打出亞洲驕傲，昂首告別俄羅斯的西野朗賽後宣布卸任，未來動向備受關注，當時也有多支中超隊伍表示興趣，不過近日據日媒報導，西野朗赴泰國觀看聯賽，基本上已和泰國足協達成協議，將在下週接任泰國兵符，帶隊參加世界盃資格賽。

世界盃亞洲區資格賽將在9月展開，中華隊也參與其中，目前日本由助理站練森保一帶隊，前球星本田圭佑擔任柬埔寨總教練，若是抽籤出爐，日本、泰國和柬埔寨分到同組的話，將會形成有趣的對決。

▲▼本田圭佑帶領柬埔寨國家隊訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

▲本田圭擔任柬埔寨國家隊總教練 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世足賽日本亞洲驕傲西野朗泰國
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