淡水盃足球錦標賽連兩年邀請　YAMAHA歡樂參賽增經驗

▲YAMAHA連兩年參加2019淡水盃足球錦標賽。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／新北報導

淡水盃足球錦標賽由新市國小與淡水獵豹俱樂部一同舉辦，至今已邁入5屆，而近兩年都邀請來自桃園的YAMAHA小隊來參賽，新市國小總教練張志全表示，雙方因YAMAHA CUP日漸熟悉，加上理念相同，都希望孩子能快樂踢球，因此也希望YAMAHA的孩子也能參與這場足球盛會。

新市國小2016年首度參與YAMAHA CUP就拿下亞軍，並在2017年和YAMAHA一同到日本磐田喜悅交流，和YAMAHA總務課課長王榛涓有不錯交情，而王榛涓在2017年與同事一同努力下，「催生」出YAMAHA小隊，近兩年也都參與YAMAHA CUP賽事。

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孩子一年參與許多足球比賽，多是為成績而戰，對孩子來說較為緊繃，張志全說，所以淡水盃希望讓孩子們能輕鬆、快樂參與，不要把勝負看太重，而這樣的理念和YAMAHA不謀而合，因此去年的淡水盃錦標賽，張志全也特別邀請了YAMAHA小隊參賽，另外因YAMAHA教練林哲緯也帶領桃園中原國小，中原國小也北上參賽。

對於連兩年來到淡水參賽，王榛涓表示能看出比賽越來越有規模，且也能讓小朋友多練練，「而且暑假剛開始，也帶小孩出來放放風，今天我們很多家長都6點多就起來，特別從中壢趕過來，難得有8人的比賽，又在這麼漂亮的場地，還能讓孩子遠離3C產品，我覺得很不錯。」

林哲緯表示，YAMAHA小隊和中原國小不同，練習天數較少，且多以遊戲、分組實戰方式帶小朋友踢球，因此基本技術上會有點落差，「但我這一年帶下來，他們真的有很大的進步，雖然今天比賽可能位置上沒有充分拉開，但小朋友非常有企圖心。」

中原國小足球隊則介於校隊與社團之間，林哲緯說，因為學校有體育班但足球不列在內，所以孩子們要兼顧課業和練球比較不易，「我最希望帶給他們的，是讓他們從球隊中去了解團體規範，學習和團體生活。」

29日賽事結束，YAMAHA和中原國小都去得兩勝，以分組第一之姿進入下一輪比賽。