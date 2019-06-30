士林「空中足球場」啟用　提升使用者付費觀念推展足球

▲空中足球場Sky Football於30日開幕。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

為了更加推廣足球產業，台北市五人制足協理事長張兆祿特別選定士林運動中心10樓改造為「空中足球場(Sky Football)」，讓更多人接觸足球，並提升使用者付費觀念，「這裡足球場還能結合運動中心，讓家長、小孩能來這裡一起進行休閒活動。」

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▲士林運動中心10樓的空中足球示意圖。（圖／記者顏如玉攝）



士林運動中心10樓原本為射箭、漆彈場地，後來由台北市五人制足協承租下來改造為五人制場地，「希望能在我們能力範圍內，提供一個類似國外俱樂部的場地，讓大家來這裡踢球也能很安心，而家長也可以運用樓下的設備，親子在這裡就可以活動一整天。」

當初會有想法去建立一個五人制足球場，張兆祿表示，重點還是希望發展足球產業，讓更多人接觸到足球，而他也提到，很多教練在講沒有場地，「現在我們提供場地，就要推廣『使用者付費』的觀念，而不是在公園場地就教球，若是沒有好的場地，台灣足球怎麼可能起得來。」

空中足球場建立後，除了供大家場租以外，中華五人制國腳紀聖珐與周宜德也將開設訓練營，歡迎想要更加提昇自己腳下技巧的小球員們來參與。

▲空中足球場旁邊還有人工草皮。（圖／記者顏如玉攝）