雷納德將返鄉與湖人快艇會面　皮朋斷言他不會想聯手詹皇AD

▲湖人仍想追雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國《雅虎體育》28日披露，今夏自由市場最夯的球星之一雷納德(Kawhi Leonard)將在自由市場大門開啟後，與家鄉洛城的2支隊伍湖人、快艇會面，不過他同意讓暴龍成為他最後一個見面的球隊。通常現任東家都會希望被安排在最後會面，以利說服自家球員留隊。

雷納德預計會跳出下季價值2130萬美金的合約，成為自由球員，據《雅虎體育》的報導，他將回到家鄉洛城與湖人、快艇見面。紫金軍團透過交易3名球員到巫師，以及戴維斯(Anthony Davis)放棄400萬美金的交易保證金，預估可以空出3200萬美金的薪資空間簽下第3位巨頭；另外尼克也在尋求與「可愛」會面的機會。

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美國《ESPN》則披露，雷納德將讓暴龍成為最後一個與自己面談的隊伍，通常現任東家都會希望被安排在最後會面，以利說服自家球員留隊。暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)本周曾透露，他最近才和「可愛」以及他的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)互傳訊息，對於留住奪冠最大功臣有十足的信心。

▲皮朋認為雷納德不會想和詹姆斯、戴維斯聯手。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德是否會回到家鄉打球，甚至是加入詹姆斯(LeBron James)、戴維斯的行列，共組湖人3巨頭，引起熱烈討論。不過「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)並不看好這個劇本。

「我甚至不認為雷納德會願意看他們一眼，那邊已經有AD、有詹姆斯，他是聯盟冉冉升起的頂級球星，我不覺得他會想和其他兩位超級巨星一起打球。」皮朋說，到湖人會讓贏球變得很簡單，但雷納德是一名自尊心極強的球員，現在又是冠軍隊的唯一核心，他不會甘願到其他隊伍當第三選擇。

▲雷納德不僅是暴龍的唯一核心，現在還是多倫多的超級英雄。（圖／達志影像／美聯社）