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魯長老暗示雷納德？快艇第6人：為暴龍打球很棒但很快就想回家

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▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

剛奪下生涯第3座年度最佳第六人獎項的威廉斯(Lou Williams)，曾在2014-15賽季為暴龍效力一季，他近日在播客節目上談到為何多倫多很難留住球星；他表示剛披上暴龍戰袍時，確實很享受為加拿大這個國家而戰的感覺，但大概過了4、5個月，就會開始想回家，反倒很期待客場之旅可以回到美國境內。

雷納德(Kawhi Leonard)去年夏天被老東家馬刺交易到寒冷的北國，出人意料轉戰暴龍首季就率隊奪得隊史首冠，讓他成為多倫多的超級英雄，不過已經跳出合約的他，是否會選擇留隊仍是未知數。生涯曾為暴龍打過1季的快艇第六人威廉斯，最近就在播客節目上以自身經驗解讀為何美國球員不願在加拿大打球。

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「你剛到那裡的時候，你會愛上為暴龍打球，愛上為這個國家拚戰，但賽季過了4、5個月後，你就會覺得，『天啊，我好想回家。』」威廉斯表示在多倫多時，會感受到自己是在境外打球，「有時會迫不及待想到客場比賽，因為客場比賽在美國。」

▲快艇「魯長老」威廉斯3度獲最佳第六人。（圖／記者游郁香攝）

▲快艇「魯長老」威廉斯3度獲最佳第六人。（圖／達志影像／美聯社）

「魯長老」也提到，看到的電視節目、電話帳單和銀行帳號都是加拿大的，這可能是球員剛來到多倫多時沒想過的，這種感覺很艱難，有小孩的球員還得在加拿大撫養孩子長大，「你剛到那裡的時候會覺得，『喔，真是太棒了！』但要留住人是最困難的部分。」

威廉斯在多倫多的那一季贏得了生涯首座年度最佳第六人獎盃，但暴龍並沒有與他續約，他隨後與湖人簽下3年2100萬美金的合約轉投洛城。雷納德今夏可能會在威廉斯現在的東家快艇和暴龍之間做選擇，「魯長老」的個人經驗分享是否是在給「可愛」某種暗示，引起了熱烈討論。

不過暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)在個人推特上「回擊」威廉斯，他表示快艇目前勝過暴龍的地方，就只有所處的地理位置，也只能特別強調這唯一的優勢，「他們無法給雷納德更多錢；也沒辦法讓他得到更好的贏球機會；他們並沒有花了一整季與雷納德建立信任關係，還有把他的健康放在第一位。」

▲暴龍雷納德與羅瑞一起慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛快艇威廉斯
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