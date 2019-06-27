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多隊想讓雷納德聯手巴特勒　火箭為追「吉巴」兜售卡佩拉等3主將

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▲雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲多隊想促成雷納德與巴特勒聯手？（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

暴龍奪冠最大功臣雷納德(Kawhi Leonard)與明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)都是今夏自由市場上炙手可熱的補強目標，《SNY》記者貝格利(Ian Begley)爆料，有多支球隊希望能促成「兩人聯手」。不過《NBC Sports》質疑這項消息只是貝格利的臆測，一方面抱團並非「可愛」的風格，且能同時簽下兩名超級巨星的球隊並不多。

本周跳脫合約的雷納德，今夏可能會在暴龍與快艇之間做選擇；《雅虎體育》資深記者海恩斯(Chris Haynes)指出，這位兩屆FMVP正在認真考慮續留多倫多。上季歷經「賣我」風波落腳費城的巴特勒，最近則成為西區強權火箭的頭號目標，沒有足夠薪資空間的火箭，希望能迫使七六人與他們先簽後換。

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《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)27日進一步披露，火箭正在分別兜售主戰中鋒卡佩拉(Clint Capela)、射手戈登(Eric Gordon)和前鋒塔克(P.J. Tucker)，希望這3名主將其中一人能換到首輪籤，以利他們以先簽後換的方式得到巴特勒。不過費城恐怕無意放人，傳出七六人將會開出5年1.9億美金肥約留人。

▲七六人巴特勒、恩比德，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

這兩位搶手的明星球員可能聯手？《SNY》記者貝格利(Ian Begley)爆料，聯盟有多支球隊有意促成兩人搭檔，「當然這些球隊必須創造出薪資空間，才能同時簽下兩人。這些球隊相信，這兩位球星會有興趣在同一支球隊打球。」

貝格利補充表示，這並不代表雷納德正在尋求與其他巨星聯手，這不是他的風格，但那些想促成兩人合作的隊伍看好雙方會願意「組團」。不過《NBC Sports》記者海倫(Kurt Helin)認為這只是貝格利的臆測，組成一支超級強權並不像雷納德會做的事；另一方面，巴特勒是否會想和「可愛」一起打球也是個未知數。

海倫指出，聯盟並沒有多支能足以同時簽下兩名超級巨星的隊伍，只有籃網、尼克和快艇（若是他們交易加里納利(Danilo Gallinari)）等，為數不多。海倫還提醒大家注意一點，就是貝格利的身分；貝格利過去多年都為《ESPN》報導尼克的新聞，恰巧尼克也是今夏能一次補進2名大咖球星的球隊，他披露雷納德和巴特勒可能有興趣聯手的「動機」恐不單純。

雖然自由市場上什麼事都可能發生，但海倫認為雷納德和巴特勒搭檔似乎都不在兩人的規劃中，現階段看起來也不太可能。

▲暴龍雷納德。（圖／路透）

關鍵字： NBA雷納德巴特勒暴龍七六人火箭
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