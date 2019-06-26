2年前激勵字母哥追求MVP　Kobe恭賀達標再出總冠軍挑戰

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

短短2年，公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)就從最佳進步獎得主變成了年度MVP，完成了湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)2017年夏天對他提出的「MVP挑戰」。在「字母哥」捧起MVP獎座後，Kobe隨即在推特上祝賀小老弟，並給了他下一道題目，成為總冠軍。

2年前，「字母哥」還是最佳進步獎得主，今年他已是全明星賽東區隊長，更是聯盟超級巨星之一。他在2018-19賽季繳出場均27.7分、12.5籃板和5.9助攻，整體命中率5成78皆寫下生涯新高；率隊拿下全聯盟最佳的60勝22敗，更打入睽違18年的東區冠軍賽，全票入選年度第一隊。

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「字母哥」最終以78張第一選票、23張第二選票，總分941分，力壓火箭一哥哈登(James Harden)的776分，贏得了本季的年度MVP。他也成為公鹿隊史第2位捧起年度MVP獎座的球員，前一位是「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)。另外，這位希臘怪物追平奈許(Steve Nash)的紀錄，是樂透時代以來，選秀順位最低的MVP得主(首輪第15順位)。

「字母哥」也完成2年前大前輩布萊恩對他提出的「MVP挑戰」，他表示「黑曼巴」的期待帶給他很大的鼓舞，「Kobe說我可以成為這個聯盟的MVP，說這應該是我的目標，這激勵了我，讓我想成為更好的球員。在我爸爸過世後，還有我家人的支持，我一直充滿了動力，不過Kobe肯定是點燃動力的一把火。」

好勝心極強的「字母哥」今夏將維持單獨訓練的個人傳統，他在頒獎典禮上豪語，拿下年度MVP只是開始，「我的目標是贏得總冠軍，就像我爸爸教導我的，要持續渴望但不能貪婪。」