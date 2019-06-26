AD忙招攬湖人第3巨頭　魔術強森籲湖人找回「更成熟」的羅素

▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

2015年選秀榜眼羅素(D’Angelo Russell)曾被湖人寄予厚望，但2年前接任球隊總裁的傳奇魔術強森(Magic Johnson)質疑他的領導能力，於是將他交易到籃網。不過羅素上季在布魯克林打出生涯年還入選了全明星賽，已辭職的魔術強森建議湖人重新將目光放在這位變得更加成熟、出色的23歲控衛身上。

曾被視為湖人未來，甚至被拿來與洛城傳奇魔術強森做比較的羅素，卻在這位偉大前輩2年前接任湖人總裁後，遭對方質疑缺乏領導能力而被交易到籃網。諷刺的是，湖人今夏有可能重新迎回這位23歲潛力新星，上演一場出人意料的重聚。

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當初決定交易羅素的魔術強森，本周接受《The Athletic》訪問時表示，羅素現在變得比以前更加出色，已是一位不同的球員，「他已經準備好了，變得更成熟。他過去不夠成熟，他以前就能得分，但因為他做的事（楊恩(Nick Young)私密對話外洩事件），沒有人想和他一起打球，現在那些人都離開了，他也變成另一個等級的球員。」

羅素菜鳥季就獲得場均28.2分鐘的上場時間，2016年3月卻爆出他錄下當時的隊友楊恩自曝偷腥的對話片段，遭不明人士散布的風波，讓他遭到隊友排擠，甚至被洛城球迷狂噓；最終他僅在湖人待了2季就被送到布魯克林。

在籃網的首季，羅素因左膝動刀僅出賽48場，2018-19賽季總算恢復健康，繳出場均21.1分、3.9籃板和7助攻，入圍年度最佳進步獎；他也是籃網本季重返季後賽的最大功臣。不過近來傳出籃網可能網羅綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)，兩人位置完全重疊，若是交易成真，羅素恐怕會離開布魯克林。

據《NBC Los Angeles》記者羅金(Fred Roggin)的消息，湖人將會與羅素會談；美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)則在節目上表示，羅素對於重返發跡地抱持開放態度。

湖人還在努力擴大薪資空間，希望能透過清理華格納(Mo Wagner)、瓊斯(Jemerrio Jones)和邦加(Isaac Bonga)的合約，讓他們可以在交易達成後空出將近3200萬美金的空間簽下另一名大咖球星。《ESPN》記者謝爾朋(Ramona Shelburne)披露，湖人的超級新援戴維斯(Anthony Davis)已經忙著打電話和傳簡訊幫忙招攬第3位巨頭。