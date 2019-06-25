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NBA年度6大獎得主來自5個國家　MVP、FMVP皆是首輪第15順位

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▲NBA本季6大獎項有4人皆來自美國以外的國家。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA本季6大獎項有4人皆來自美國以外的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA本季不僅出現首支「境外」總冠軍隊伍，由來自多倫多的暴龍封王，年度6大獎項得主更來自5個不同國家，僅最佳教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)、最佳第六人「魯長老」威廉斯(Lou Williams)是美國「本地人」，體現了NBA全球化的趨勢。

NBA年度頒獎典禮25日登場，最大獎年度MVP由「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)贏得；最佳進步獎頒給本季擠上先發，竄升暴龍第二得分手的喀麥隆之光西亞卡姆(Pascal Siakam)；最佳新人是斯洛維尼亞金童唐西奇(Luka Doncic)；法國巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)則連2年拿下最佳防守球員。

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6大獎項僅最佳教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)和最佳第六人「魯長老」威廉斯是美國「本地人」。值得一提的是，今年總冠軍隊伍也非美國球隊，由多倫多暴龍拿下成軍24年來首冠。上周的NBA選秀會上，加拿大也有6人入選，包括被譽為加國籃球新希望的探花巴瑞特(R.J. Barrett)，全都體現了NBA全球化的趨勢。

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥 。（圖／達志影像／美聯社）

另外，還有一個巧合讓球迷津津樂道，奪得年度MVP的「字母哥」和先前拿下生涯第2座FMVP的雷納德(Kawhi Leonard)，當初在選秀會上都是首輪第15順位被挑中。「可愛」在2011年以第15順位加盟馬刺，2014年就獲頒FMVP；今年他更率暴龍贏下隊史首冠，毫無懸念贏得第2座FMVP。

「字母哥」則是2013年第15順位被公鹿相中，從2年前的最佳進步獎得主，持續進化到本季繳出場均27.7分、12.5籃板和5.9助攻，平均命中率5成78皆寫下生涯新高，帶隊取得全聯盟最佳的60勝22敗，打入睽違18年的東區冠軍賽，並全票入選年度第一隊，最終獲得年度MVP的肯定。

▲快艇「魯長老」威廉斯3度獲最佳第六人。（圖／記者游郁香攝）

▲快艇「魯長老」威廉斯3度獲最佳第六人。（圖／記者游郁香攝）

關鍵字： NBA字母哥威廉斯西亞卡姆唐西奇年度頒獎典禮
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