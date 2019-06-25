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從進步獎到年度MVP只花2年　字母哥淚謝已逝父：踏上球場就想到你

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▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

從最佳進步獎到年度MVP，公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)只花了2年；出身自希臘貧民窟的他，經過6年NBA生涯的淬鍊，本季率公鹿豪取60勝，打入睽違18年的東區冠軍賽。他在頒獎典禮上落淚感謝一路相挺的家人，2年前不幸因心臟病過世的父親，更是激勵他不斷變好的重要力量。

父母是奈及利亞移民的「字母哥」，成長過程相當艱苦，曾一家擠在只有兩個房間的小公寓，3、4個人睡在一張床上；但回憶起過往的時光，他卻覺得很幸福，他說那是一段充滿歡笑的日子。

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「字母哥」在2013年6月被邀請參加NBA選秀，公鹿以首輪第15順位選中他，他笑說當時連密爾瓦基在哪裡、天氣如何都不知道，他的NBA生涯就從一無所知開始，但他自律甚嚴，經過恩師奇德(Jason Kidd)的調教，不僅球技提升，人氣也跟著水漲船高。

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

2年前，「字母哥」還是年度最佳進步獎得主，今年他已是全明星賽東區隊長，更是聯盟超級巨星之一。他本季繳出場均27.7分、12.5籃板和5.9助攻，場均命中率5成78皆寫下生涯新高，率隊拿下全聯盟最佳的60勝22敗，更打入睽違18年的東區冠軍賽，全票入選年度第一隊。

「字母哥」最終以78張第一選票、23張第二選票，總分941分，力壓火箭一哥哈登(James Harden)的776分，贏得了本季的年度MVP。當他聽到自己的名字被喊到，情緒顯得很激動，在感謝家人時更落下男兒淚。他表示在希臘的家人總是清晨5、6點就起床看他的比賽，傳簡訊鼓勵他。

提到2年前因心臟病過世的父親時，全場響起了掌聲，「字母哥」一面拭淚一面說，「我還要感謝我的爸爸，雖然他不在這裡。」他哽咽表示，「兩年前，我就立志要成為聯盟最出色的球員，我付出所有幫助我的球隊贏球。每當我踏上球場，我就會想我的爸爸，他激勵著我繼續努力，就算身體很痠痛還是會繼續練習。」他也感謝媽媽和弟弟一路支持相伴，他說自己的媽媽是真正的英雄。

雖然贏得了年度MVP，但「字母哥」認為這只是一個開始，他牢記父親叮嚀他要有渴望但不能貪婪，將朝著總冠軍的目標繼續邁進。

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥安戴托昆波與媽媽分享奪得年度MVP的喜悅 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波
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