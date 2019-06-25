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爵士巨塔戈貝爾連2年獲年度最佳防守球員　擊落字母哥、喬治

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▲爵士戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

在本季年度防守第一隊票選中，得到97張第一陣容選票、2張第二陣容選票，總分196分名列第一的爵士巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)，在25日的年度頒獎典禮上，再次被選為最佳防守球員，連2年獲頒此獎項，力壓公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)和雷霆二哥喬治(Paul George)。

本季年度最佳防守球員獎入圍者，分別是公鹿一哥安戴托昆波、雷霆二哥喬治和上季得主爵士戈貝爾。這3人也都是本季年度防守第一隊成員，當時以總分196分名列第一的戈貝爾，再次受到青睞，衛冕了年度最佳防守球員獎項。

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26歲的戈貝爾是爵士隊兩大年輕核心之一，2013年以首輪第27順位被選進猶他後，從前2季的替補一路蛻變為禁區主力戰將，各項數據年年攀升。本季他繳出場均15.9分、12.9籃板(聯盟第4)和2助攻，外帶2.3火鍋(聯盟第3)，場均得分、籃板和助攻次數皆寫下個人新高。

他成為爵士隊史第2位生涯曾2度獲頒年度最佳防守球員獎項的球員，前一位是伊頓(Mark Eaton)，這位大前輩曾在1985年、1989年2度獲獎。另外戈貝爾也加入「魔獸」霍華德(Dwight Howard)和剛率暴龍奪得隊史首冠的雷納德(Kawhi Leonard)的行列，成為現役球員中「唯三」能多次獲得此獎項的球員。

▲爵士戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA字母哥安戴托昆波喬治戈貝爾爵士公鹿雷霆
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